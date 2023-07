São João no Quintal Boi da Manta em Sete Lagoas: Não fique de fora!

Para fechar com chave de ouro as festividades julinas, um evento imperdível está prestes a agitar Sete Lagoas! É o São João no Quintal, que acontecerá neste domingo, dia 30 de julho, a partir das 17h, no acolhedor espaço do Quintal Boi da Manta, localizado na Rua João Pinheiro, n° 174, no coração da cidade. Os ingressos estão disponíveis para venda via Pix CNPJ 14877092000105 (enviar o comprovante com seu nome para o número de WhatsApp (31) 9 9201 7067), com meia-entrada para estudantes, idosos e professores da rede pública. Crianças até 5 anos têm acesso gratuito.

Imagem: Divulgação/Boi da Manta

O espetáculo "São João no Quintal" será realizado pelo Grupo Contadores de Histórias Boi da Manta, proporcionando uma experiência única e envolvente para todos os presentes. A festa promete ser animada, com muita música, dança e alegria típica das comemorações juninas.

Os ingressos estão disponíveis para venda pelo Pix, utilizando o CNPJ 14877092000105. A entrada inteira custa R$ 25,00, e a meia-entrada está disponível pelo valor de R$ 12,50. Vale lembrar que crianças com até 5 anos de idade têm acesso gratuito ao evento. Além disso, estudantes, idosos com mais de 60 anos e professores da rede pública também têm direito à meia-entrada, proporcionando a todos a chance de participar dessa celebração tão especial.

Para garantir o seu lugar nessa festividade, é necessário adquirir o ingresso e enviar o comprovante com o nome para o número de WhatsApp (31) 9 9201 7067. Dessa forma, a organização poderá agilizar o processo e garantir uma entrada tranquila para todos os participantes.

O Quintal Boi da Manta é conhecido por sua atmosfera encantadora, o que torna o espaço perfeito para viver a tradição junina em pleno mês de julho. Com música ao vivo, deliciosas comidas típicas e muita animação, a festa promete recriar a magia dos arraiais tradicionais, proporcionando uma noite inesquecível de diversão caipira para toda a família.

Não perca essa oportunidade de vivenciar o verdadeiro espírito do São João em Sete Lagoas! Garanta agora mesmo seus ingressos e prepare-se para uma festa memorável, repleta de tradição e alegria.

