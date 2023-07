Cãomiada de Sete Lagoas está de Volta: 6ª edição traz novidades; saiba mais

A Cãomiada de Sete Lagoas retorna em sua 6ª edição após a pandemia, abordando a temática 'Vida Animal Livre' com princípios de liberdade animal reconhecidos pela ONU. O evento inclui o concurso 'Pet SimpatiCão & SimpatiCat', onde os mais votados desfilarão no dia 27/08. O objetivo é conscientizar sobre o respeito e cuidado com os animais. A Cãomiada se consolida como um evento importante para a proteção animal na região. Para mais informações, acesse as páginas @aspa7l e @caomiada7l.

Imagem: Divulgação/Aspa7l

Após um período marcado por restrições devido à pandemia, a Associação dos Protetores de Animais de Sete Lagoas - ASPA 7, anuncia com entusiasmo o retorno do aguardado evento Cãomiada em sua 6ª edição! Consolidado como um dos principais acontecimentos da região e integrando o calendário oficial do município desde 2018, a Cãomiada promete surpreender os apaixonados por animais com muitas novidades.

Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da liberdade animal, a temática desta edição será "Vida Animal Livre", uma iniciativa que abraça os princípios de liberdade reconhecidos internacionalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU). Essa abordagem visa reforçar o respeito e cuidado com os animais, buscando um mundo onde eles possam viver sem sofrimento e com dignidade.

Uma das grandes inovações desta edição é o lançamento do concurso "Pet SimpatiCão & SimpatiCat", uma competição que promete eleger os animais mais simpáticos de Sete Lagoas! A participação no concurso é fácil e interativa, bastando seguir algumas etapas simples. Os interessados devem acompanhar as páginas @aspa7l e @caomiada7l nas redes sociais, marcar três amigos no Post Oficial e, em seguida, gravar um vídeo de 30 segundos mostrando toda a simpatia de seu amigo de quatro patas. O vídeo deve ser enviado via Direct para validar a inscrição até o dia 12/08.

Os animais inscritos serão apresentados no perfil OFICIAL da Cãomiada de Sete Lagoas, onde o público terá a oportunidade de votar em seus favoritos entre os dias 13/08 e 19/08. Os cinco animais mais curtidos em cada categoria (Cães e Gatos) serão os felizes selecionados para participar do emocionante Desfile SimpatiCão & SimpatiCat, que acontecerá no dia 27/08.

