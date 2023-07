Orquestra Jovem de Sete Lagoas realizará apresentação gratuita neste domingo (6)

Não perca! Neste domingo (06), a Orquestra Jovem de Sete Lagoas realizará uma apresentação gratuita no Jubileu de Prata da Paróquia Cristo Redentor, às 10h, na rua Eponina Soares dos Santos, no bairro Indústrias. O projeto, que foi retomado em 2022, tem o objetivo de expandir para outros polos na cidade, beneficiando cerca de 200 alunos. O Maestro Ivison Barbosa almeja alcançar 300 alunos até 2024.

Foto: Divulgação/Marcos Avellar

Após o sucesso dos Concertos de Inverno, realizados entre o final de junho e o início de julho, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas volta a se encontrar com o público. A apresentação será no próximo domingo, dia 06 de agosto, dentro das comemorações do Jubileu de Prata da Paróquia Cristo Redentor. O concerto gratuito será às 10h e o espaço garante toda a acessibilidade para aqueles que têm deficiência ou mobilidade reduzida.

Esta será a quarta apresentação da Orquestra Jovem após a retomada do projeto, reiniciado em novembro de 2022. "Queremos cada vez mais fazer os concertos abertos ao público. É nossa forma de agradecer tantos apoios que recebemos ao longo desses anos de trabalho", afirma Ivison Máximo Barbosa, Maestro e Mentor da Orquestra Jovem.

O local da apresentação também é estratégico para o projeto. A Paróquia Cristo Redentor é o primeiro polo descentralizado, que desde março mantém quatro turmas com cerca de 50 crianças e adolescentes, com aulas gratuitas semanais de música. "Nossa ideia é abrir outros polos descentralizados na cidade e, desta forma, atender a um maior número de alunos de bairros com maior vulnerabilidade social", observa Marcos Aurélio dos Santos, presidente da Associação Cultural de Orquestras - ORQUESTR'ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem.

Continuidade - Pelo segundo ano consecutivo, o projeto terá sua continuidade sem interrupções. O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio do Grupo Multitécnica, que renovou seu apoio ao projeto no final de 2022. "É muito importante termos um parceiro como a Multitécnica, uma vez que traz segurança para a manutenção do nosso projeto de forma contínua", avalia Marcos Avellar, gestor do projeto.

Com a última seleção de novos alunos, realizada no início de julho, as oficinas da Orquestra Jovem devem chegar a cerca de 200 alunos, entre o polo principal na Igreja de Santa Luzia e o polo das Indústrias. "Nosso objetivo é poder chegar a 300 até 2024", enfatiza o Maestro Ivison Barbosa.

Da redação com Orquestra Jovem