Lançamento de livro infantil 'Iara e a Arara Maiara' promete encantar Sete Lagoas

No próximo sábado, dia 5 de agosto, a partir das 11h, o Sertão Guimarães - Armazém Cultural, localizado na rua Juca Cândido, 440, no bairro Jardim Cambuí, em Sete Lagoas, será palco de um evento especial: o lançamento do livro infantil "Iara e a Arara Maiara: o Trem Quadrado", escrito pela autora Vilma Cançado. Com ilustrações do renomado cineasta Ramon Faria e uma trilha sonora envolvente do professor e compositor Wilson Lopes, a obra promete encantar não apenas as crianças, mas também os adultos. Para reservas de mesas, contate o número (31) 99726-8169.

Foto: Reprodução

A autora, Vilma Cançado, uma residente local conhecida por suas histórias cativantes, decidiu dar vida aos contos que costumava narrar para seus netos, transformando-os em uma encantadora narrativa impressa. "Iara e a Arara Maiara: o Trem Quadrado" não apenas promete entreter com sua história de amizade entre uma jovem e uma arara, mas também aborda a temática atual do uso de dispositivos eletrônicos na infância, um tema relevante para os tempos modernos.

A magia das palavras ganha vida através das ilustrações detalhadas e vívidas do talentoso cineasta e ilustrador Ramon Faria, que dá vida aos personagens e cenários do livro. Mas a experiência não para por aí. O professor e compositor Wilson Lopes, reconhecido por sua trajetória musical, empresta sua criatividade para compor uma trilha sonora única que envolve os leitores em uma jornada auditiva complementar à leitura.

O lançamento oficial deste cativante livro acontecerá no Sertão Guimarães - Armazém Cultural, a partir das 11 horas do dia 5 de agosto. O local, situado na rua Juca Cândido, 440, no bairro Jardim Cambuí, será o ponto de encontro para aqueles que desejam embarcar nesta emocionante aventura literária. Vilma Cançado estará presente para autografar as cópias do livro, proporcionando aos leitores uma experiência ainda mais próxima da autora e de sua obra.mod

O evento reserva ainda uma surpresa musical. Wilson Lopes, aclamado diretor musical e maestro de renome, juntamente com convidados especiais, presenteia os participantes com uma apresentação musical exclusiva, incluindo uma composição especialmente criada para "Iara e a Arara Maiara". Para acessar essa melodia encantadora, basta utilizar o QR code disponível nas páginas do livro, uma forma única de integrar a leitura com a experiência sonora.

Para aqueles que desejam participar deste evento único e enriquecedor, a reserva de mesas pode ser realizada através do número de telefone (31) 99726-8169. Prepare-se para se encantar com "Iara e a Arara Maiara: o Trem Quadrado" e mergulhar em uma jornada literária repleta de magia, ilustrações deslumbrantes e uma trilha sonora que ecoará na memória.

