Arrasta-pé do Samu em Sete Lagoas: Uma noite de forró e solidariedade na feirinha do centro

Participe do animado Arrasta-pé do Samu em Sete Lagoas e região, na quinta-feira, dia 03. A festa na Feirinha do Centro, junto à Lagoa Paulino, começa às 19h com música do talentoso Rafael Torres. Além de diversão, o evento apoia a Campanha do Agasalho para ajudar quem precisa enfrentar o frio. Com um cardápio variado e bebidas, haverá sorteios e a chance de contribuir com agasalhos para a campanha. Para mais informações, acompanhe a página do @samusetelagoasmg.

Foto: Reprodução/Internet/ JPBA

Os moradores de Sete Lagoas e região estão convidados a participar de um animado evento nesta quinta-feira, dia 03. O Arrasta-pé do Samu, que acontecerá na Feirinha do Centro, localizada às margens da encantadora Lagoa Paulino, promete uma noite repleta de música e diversão a partir das 19h.

O destaque da noite será a apresentação artística do músico local, Rafael Torres, que promete agitar o público com seu talento e carisma. Além da festa contagiante, o evento tem um propósito nobre: contribuir com a Campanha do Agasalho, visando ajudar aqueles que mais necessitam a enfrentar o frio que se aproxima.

Com um cardápio variado, o Arrasta-pé oferecerá uma seleção de deliciosos quitutes, entre eles caldos, canjica, pastel, arroz temperado e tropeiro, satisfazendo os paladares mais exigentes. Para refrescar, uma ampla variedade de bebidas estará disponível, garantindo que todos possam se hidratar e desfrutar da noite com conforto.

Os organizadores prepararam uma série de atividades, incluindo o sorteio de brindes exclusivos, para aumentar ainda mais a animação.

Além de aproveitar a festa, os participantes são convidados a contribuir com a Campanha do Agasalho. A solidariedade estará em alta, e todos são encorajados a trazer um agasalho para doação, aquecendo os corações daqueles que mais precisam.

Portanto, se você está em busca de diversão, boa música e a oportunidade de fazer o bem, o Arrasta-pé do Samu é o lugar certo para estar nesta quinta-feira. Venha participar, dançar e aquecer alguém com sua doação. Junte-se a nós e faça parte dessa festa cheia de alegria e solidariedade!

Da redação