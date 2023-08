3ª Lagoas do Leite traz a agropecuária à Sete Lagoas com exposição de animais e palestras

O Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas está preparando o cenário para um evento espetacular que promete agitar a região. A tão aguardada "3ª Lagoas do Leite" está marcada para ocorrer entre os dias 10 e 13 de agosto no Parque de Exposições JK, localizado na Rua José Marçal de Abreu, 249, no bairro São Cristóvão. A entrada é franca e será um ponto alto para os amantes do agronegócio.

Foto: Reprodução/Google Street View

Esta terceira edição da "3ª Lagoas do Leite" está sendo organizada pela comissão liderada pelos dedicados produtores rurais e empresários, Rodrigo Nogueira e Luciano Nogueira, em colaboração com a experiente empresa de eventos "DeBarros Eventos Agro". O evento promete cativar a todos com uma impressionante diversidade de atrações.

Os holofotes estarão sobre a Exposição de Animais, com uma ênfase especial nos animais leiteiros, e o empolgante Torneio Gir, além da prova de Ranch Sorting com os impressionantes cavalos da raça Quarto de Milha. Um verdadeiro espetáculo para os amantes da agropecuária.

Mas o evento não se restringirá somente ao campo. Uma grandiosa Feira de Negócios no setor Agro irá reunir expositores e empreendedores, proporcionando um ambiente propício para conexões e oportunidades. Os participantes também poderão se deliciar com uma variedade de opções gastronômicas, bebidas e entretenimento, cortesia do renomado "Renatinho Pé da Vaca".

Para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos, o evento oferecerá um conjunto de palestras ministradas por especialistas do setor. Tópicos como melhoramento genético zebuíno, aposentadoria rural, segurança no campo e crédito rural serão abordados por renomados palestrantes da ABCZ, SENAR e SICOOB, oferecendo insights valiosos para os produtores rurais presentes.

Além disso, a programação incluirá oficinas do SENAR, uma vibrante feira de produtores da agricultura familiar e artesanato, e um espaço gourmet com opções de alimentação e choperia. As noites ganharão vida com apresentações ao vivo de talentosos artistas regionais, proporcionando entretenimento diversificado para todos os gostos.

A cerimônia de abertura será prestigiada por uma distinta presença de autoridades do setor agropecuário, incluindo líderes da ABCZ, GIROLANDO, SEAPA, EMATER, IMA, EPAMIG, EMBRAPA Milho e Sorgo e FAEMG, bem como representantes municipais e outras autoridades da região.

O Sindicato Rural estende um caloroso convite a toda a comunidade de Sete Lagoas para se juntar a esta emocionante celebração do agronegócio. A expectativa é de um público excepcional, com estrutura de tendas e bares montada no local para garantir conforto. Vale ressaltar que o evento é voltado para todas as idades, com entrada e estacionamento gratuitos, prometendo ser uma experiência memorável para todos os presentes.

Imagem: Divulgação

Da redação