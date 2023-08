Do cinema para o sofá: Barbie chegará aos streamings no final do ano

O aclamado filme "Barbie" está conquistando corações nos cinemas ao redor do mundo, consolidando-se como o grande sucesso de bilheteria do ano. No entanto, os fãs ansiosos para desfrutar da icônica boneca loira em suas telas domésticas terão que aguardar um pouco mais antes de vê-la no conforto de suas casas. O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, revelou que Barbie estará disponível em plataformas de streaming somente no final do ano.

Foto: Reprodução/Internet

Em uma entrevista ao portal The Wrap, David Zaslav explicou a estratégia por trás desse cronograma de lançamento. Ele enfatizou a importância da experiência cinematográfica e destacou a crença da Warner Bros. Discovery na "janela de exibição nos cinemas". Zaslav enfatizou que permitir que o filme seja apreciado nas telonas é fundamental para construir a marca e gerar expectativa entre o público, antes de disponibilizá-lo em plataformas de aluguel e compra.

De acordo com essa estratégia, após o período de exibição nos cinemas, o tão aguardado filme Barbie encontrará seu caminho para o serviço de streaming Max, anteriormente conhecido como HBO Max. A previsão é que o lançamento ocorra durante o outono do hemisfério norte, abrangendo o período entre 23 de setembro e 22 de dezembro.

O fenômeno cinematográfico Barbie não está apenas conquistando corações, mas também está acumulando números impressionantes nas bilheterias. Em menos de três semanas após seu lançamento, o filme já arrecadou uma impressionante quantia de mais de US$ 800 milhões globalmente. No Brasil, o longa-metragem também fez bonito, acumulando mais de R$ 160 milhões em receita de bilheteria.

A expectativa é alta para que Barbie alcance um marco histórico de faturamento. Com os números atuais, é plausível projetar que o filme ultrapasse a incrível marca de US$ 1 bilhão em receita, solidificando seu lugar entre as produções cinematográficas mais bem-sucedidas da história.

Assim, os fãs da boneca mais famosa do mundo podem aguardar ansiosamente pelo outono, quando Barbie estenderá seu encanto para as telas dos dispositivos de streaming, continuando sua jornada de sucesso após um triunfante início nas salas de cinema.

Da redação