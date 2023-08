Gula Festival agita Sete Lagoas com uma combinação irresistível de rock e cervejas artesanais

O Gula Festival promete agitar Sete Lagoas, trazendo uma combinação irresistível de rock e cervejas artesanais. O evento, que acontecerá no Mercado San Pietro neste sábado (5), oferece uma ampla variedade de pratos e rótulos de cervejas, além de shows das bandas Uai Pode, The Evolution, Lílax e No Label. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$30 (1º lote) ou sem taxa pelo WhatsApp (31) 99502-0945. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, e os primeiros 500 ingressos vendidos incluem um copo exclusivo do festival. Expositores conhecidos da região estarão presentes, junto com cervejarias renomadas, tais como Artesamalt, Läut, Krug Bier, Hoog Bier, Lagoon e Prussia Bier. O evento promete diversão para toda a família, com um espaço dedicado às crianças. Mais informações no perfil @gulafestival7l.

Foto: Divulgação/Gula Festival

No próximo sábado, dia 5 de agosto, a cidade de Sete Lagoas, será palco de um evento imperdível para os amantes de boa música e cervejas especiais. O Gula Festival retorna em grande estilo, prometendo uma experiência gastronômica e musical única para os participantes. O local escolhido para essa celebração é o Mercado San Pietro, situado no bairro Santo Antonio, na Rua Pedra Grande, número 2543.

Um dos pontos altos do Gula Festival é a variedade que ele oferece. Os frequentadores terão à disposição uma ampla diversidade de pratos deliciosos e rótulos de cervejas artesanais que certamente agradarão aos paladares mais exigentes. Os organizadores apostam na pluralidade de opções, buscando atender aos gostos diversos do público presente.

Mas não é somente a oferta gastronômica que atrai os participantes. O evento reserva um line-up musical de tirar o fôlego, reunindo bandas que prometem agitar a noite. Os destaques incluem Uai Pode, com um repertório envolvente de sucessos do rock nacional e internacional, além do cover de Pearl Jam, The Evolution, que trará uma homenagem vibrante a essa icônica banda. Para os fãs de música pop com uma pegada roqueira, a banda Lílax apresentará versões únicas de grandes hits, enquanto a No Label surpreenderá o público com uma seleção de clássicos atemporais.

Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla, com preço inicial de R$ 30 no 1º lote. Aqueles que desejarem evitar taxas de serviço podem adquirir os ingressos diretamente pelo WhatsApp no número (31) 99502-0945. Além disso, é importante destacar que crianças com até 12 anos de idade terão acesso gratuito ao evento, proporcionando uma ótima opção de entretenimento para toda a família.

Os expositores gastronômicos são ninguém menos que estabelecimentos renomados em Sete Lagoas, como Loucos por Churros, Magnólia Lancheteria, Casa de Carnes Renata Figueiredo e Restaurante Miracolo. Já para os apreciadores de cervejas artesanais, o festival traz uma seleção de rótulos das cervejas artesanais do Artesamalt, Läut, Krug Bier, Hoog Bier, Lagoon e Prussia Bier.

E para tornar a experiência ainda mais completa, o Gula Festival reserva um espaço especialmente dedicado às crianças, com entretenimento pensado sob medida para os pequenos. Vale ressaltar que os 500 primeiros ingressos vendidos virão acompanhados por um copo exclusivo do festival, tornando-se verdadeiros itens de colecionador.

Portanto, se você é apaixonado por rock, cervejas artesanais e boa comida, não perca a oportunidade de participar do Gula Festival neste sábado, a partir das 16h, no Mercado San Pietro, em Sete Lagoas. Um evento que promete agitar os sentidos e proporcionar momentos inesquecíveis. Garanta seu ingresso e venha fazer parte dessa celebração única!

Da redação, Djhessica Monteiro.