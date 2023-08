Representantes de Sete Lagoas participam de evento tecnológico e criativo em Santa Rita do Sapucaí

Santa Rita do Sapucaí (MG) se prepara para sediar mais uma edição aguardada do Hacktown, que está marcado para acontecer entre os dias 17 e 20 de agosto deste ano. Após atrair a atenção de 30 mil participantes no ano anterior, entre indivíduos credenciados e público em geral, a organização do evento visa expandir ainda mais seus horizontes. A temática deste ano englobará tópicos de grande relevância, como inteligência artificial e desenvolvimento científico, prometendo debates e insights enriquecedores.

Foto: Dino

Dentre os renomados palestrantes e artistas confirmados, destaca-se a participação de três talentosos representantes da cidade de Sete Lagoas, que irão agregar conhecimento e entretenimento ao Hacktown 2023.

Na sexta-feira, das 08:30 às 09:30, Tiago Pereira, fundador da Octoplus Hub & Eventos e consultor em Futuro e Startups, abordará o fascinante conceito do "eLifelogging" em sua palestra. Sob o título "O caminho para uma vida mais consciente e produtiva", Tiago explorará como a coleta de dados pessoais pode empoderar os indivíduos, aumentando a autopercepção e a motivação. A palestra será realizada na Sala 22 - INATEL - Prédio 1 - 2º Piso.

Leo Guto, produtor cultural na Terra Plana Music, trará sua expertise em uma palestra que promete ser inspiradora e prática. Intitulada "Projetos Culturais Inteligentes: Desvendando as Ferramentas de IA", a apresentação ocorrerá no sábado, das 13:00 às 14:00, na Casa CCCF. Leo Guto também presenteará o público com uma performance musical na Casa Claro, às 19:30.

A também talentosa BarbarAmor irá agregar um toque musical ao evento, apresentando-se na Casa Claro a partir das 22:30, proporcionando uma experiência artística enriquecedora aos participantes.

O Hacktown se destaca por sua rica dinâmica, que engloba palestras, debates, painéis, workshops, exposições de cinema, shows e experiências artísticas. No ano passado, o evento ofereceu mais de 800 atividades, consolidando-se como uma celebração da conexão, transformação e criatividade.

Com a expectativa de reunir um público tão expressivo quanto o do ano anterior, o Hacktown 2023 já abre suas pré-inscrições através do site oficial do evento. Uma oportunidade imperdível para mergulhar no universo da inovação, conexão e inspiração. Para mais informações acesse o site do evento.

Da redação, Djhessica Monteiro.