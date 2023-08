Vendas liberadas para o Arena Music Festival com Mumuzinho e Ferrugem, em Sete Lagoas

Com preços especiais em um lote relâmpago de 72h de duração, começaram, nesta sexta-feira (04), as vendas de ingressos para o maior Festival de Sete Lagoas. O Arena Music Festival, 12 de outubro, tem Mumuzinho e Ferrugem como atrações principais e vai balançar o estacionamento inferior da Arena do Jacaré. As vendas acontecem pela página oficial do evento, www.arenamusicfestival.com.br, e as opções disponíveis são de pista, camarote vip, espaço lounge premium e mesas.

E atenção: você que nos acompanha aqui pelo site e em nosso Instagram @setelagoas, fiquem ligados que vai ter promoção especial para esse evento!

Divulgação

Neste lote relâmpago os ingressos, que são um chip, têm quantidade limitada. O valor promocional de pista é R$ 60, com meia entrada a R$30. Também em número limitado, o Camarote VIP é vendido a R$ 120, com open bar de água, cerveja, refrigerante e vodka. O espaço Lounge Premium para 20 pessoas sai a R$ 3 mil, com direito a $ 1 mil em consumação. As mesas para seis pessoas custam R$ 1 mil.

O festival vai colocar de vez a Arena do Jacaré na rota dos grandes shows, fortalecendo o espaço para múltiplos usos. O Arena Music Festival será um grande evento com muita diversão para toda família, gastronomia da melhor qualidade e, claro, música. Tudo isso com realização do Democrata, Grupo Uai e One Id.

Como o próprio nome diz, será um grande festival com 12 horas de duração. Estão na programação shows de artistas locais, DJs e várias atrações. Será montada uma vila gastronômica com o melhor da culinária mineira e um biergarten com as melhores cervejas para uma experiência diferenciada e única.

Ingresso chip: O evento será 100% tecnológico, sem o uso de dinheiro em espécie, graças a tecnologia One Id que oferece várias possibilidades em um chip conectado a um aplicativo. No lugar do ingresso de papel a pessoa compra um chip recarregável onde constam as informações do espaço adquirido. O equipamento possui tecnologia NFC, leitura por aproximação, que é por onde serão feitas a entrada e as vendas na arena do evento.

Da compra dos ingressos, passando pelo acesso ao evento até o consumo nos bares, tudo acontece sem a necessidade de dinheiro em espécie. O consumidor carrega o chip com pagamento via cartão de crédito e pronto. Aí é só aproveitar o Arena Music Festival.



*Matéria atualizada às 11:08 - 05/08/2023

Da Redação com Arena do Jacaré