WhatsApp agora permite chamada de vídeo com compartilhamento de tela

A partir de agora, as chamadas de vídeo do WhatsApp contam com a função de compartilhamento de tela do celular ou computador. O recurso similar ao que apps como Google Meet e Zoom já fazem estava em fase de testes, mas foi anunciado para o público geral nesta terça-feira (8).

Foto: Meta / Divulgação

Com a novidade, o WhatsApp ganha também o modo paisagem de visualização. Dessa forma, quando a tela for compartilhada, será mais prático visualizar o seu conteúdo. Esse modo deixa um documento visível, por exemplo, no lado esquerdo da tela, enquanto a imagem dos participantes pode ser vista no lado direito.

De acordo com o WhatsApp, será possível compartilhar documentos de trabalho, fotos, o carrinho de compras, ou até mesmo prestar suporte técnico para outras pessoas.

Como usar o compartilhamento de tela no WhatsApp?

O novo recurso do WhatsApp começa a ser liberado a partir de hoje para usuários do Android, iPhone (iOS) e Windows. Mas ele será implementado de forma gradual, ou seja, pode não chegar para todos ao mesmo tempo.

Para utilizar a ferramenta, durante uma videochamada, o usuário deve selecionar o botão de "Compartilhar". Logo em seguida, é possível selecionar um aplicativo específico ou a tela inteira.

Com Techmundo