Principais torneios de pôquer ao vivo de 2023

Jogar cartas é um lazer que muitos brasileiros conhecem desde os tempos de criança. Muitos dos que hoje estão na casa dos 30 a 40 anos, nasceram em família onde os pais e tios costumavam passar horas e horas jogando cartas em volta de uma mesa. Entre os jogos, destaque para a canastra e para o truco. A cultura do jogo de cartas faz parte da cultura brasileira e, recentemente, fomos introduzidos a um jogo de cartas que pouco sucesso fazia no Brasil: o pôquer. Mesmo muito popular nos Estados Unidos e na Europa, a imensa maioria dos que vivem hoje no Brasil desconhecem a existência do jogo.

No entanto, esse desconhecimento começou a se transformar em interesse quando se teve notícias dos brasileiros que estão se tornando milionários jogando poker online em sites como https://spin.city/br/casino/type/live. Com isso, o interesse por mais esse jogo de cartas levou a uma legião de brasileiros a estudarem o jogo. Hoje, o Brasil é um dos celeiros dos principais jogadores de poker do mundo, graças à cultura criada pelos nossos pais e avós que, lá atrás, nos ensinaram como blefar no truco ou vencer a rodada na caxeta. Para quem está pensando em investir na carreira de jogador de poker, há uma série de torneios que valem a pena ficar de olho, ainda em 2023.

Todos os anos, entusiastas do poker de todo o mundo aguardam uma série de torneios prestigiosos. Aqui está uma olhada nos 7 principais torneios de poker ao vivo de 2023.

World Series of Poker (WSOP) – Maio a Julho

Todos os anos, de maio a julho, nos meses de verão do hemisfério norte, acontece a World Series of Poker. Trata-se de uma espécie do que aqui conhecemos como Copa Mundial de Poker, com os principais jogadores de todo o mundo. Como não poderia ser diferente, o evento acontece na meca das apostas, Las Vegas.

A cidade onde tudo é possível receber por três meses, partidas de poker dos mais variados pesos e com os mais diversos prêmios. Mas um prêmio, que não é em dinheiro, é o verdadeiro pote de ouro que os jogadores vão em busca: a pulseira da WSOP. A pulseira não tem um valor material, mas o valor símbolo dela é imensurável. Aqueles que usam a pulseira das WSO são os únicos que conseguiram conquistar o cobiçado título de campeões mundiais da série.

WSOP Big One for One Drop – (Geralmente Junho/Julho)

Mais um evento que precisa ficar no radar dos apostadores e jogadores que querem subir de nível no poker é o WSOP Big One for One Drop. Esse evento acontece normalmente, logo após o evento da Série Mundial. A diferença é que esse é um evento de duração curta, tiro rápido, como dizem por aí.

Além disso, a entrada no evento tem um valor alto, considerando os demais torneios de pôquer: 1 milhão de dólares americanos, algo em torno de 5 milhões de reais.

Por isso, na competição estão apenas os jogadores mais preparados e bem financiados por patrocinadores capazes de bancar esse valor estratosférico. Parte do valor, o que é interessante ressaltar, vai para comunidades que precisam de água potável. Esse é um evento para empresas que querem aparecer, mas também que querem ajudar pessoas que precisam de ajuda.

O Campeonato do World Poker Tour (WPT) - Dezembro

O Campeonato WPT é outro grande evento no calendário do poker. O torneio atrai alguns dos melhores jogadores do mundo e oferece uma premiação de vários milhões de dólares.

O European Poker Tour (EPT) Monte Carlo – Abril a Maio

O EPT é uma série de torneios de poker semelhante ao World Poker Tour, mas realizada na Europa. A etapa de Monte Carlo do tour é um dos eventos mais aguardados do ano.

PokerStars No Limit Hold’em Players Championship (PSPC) – Janeiro

O PSPC é um torneio único que oferece a uma mistura de jogadores profissionais e amadores a chance de competir por uma premiação de vários milhões de dólares.

O evento é conhecido por seu alto nível de competição e grandes pagamentos.

Triton Super High Roller Series – Anual

Esta série é conhecida por seus eventos de alta entrada e atrai alguns dos jogadores de poker mais ricos do mundo. Os torneios são realizados em locais luxuosos e oferecem algumas das maiores premiações do poker.

PokerGO US Poker Open Final – Abril

O US Poker Open é uma série de torneios de apostas realizadas nos Estados Unidos. O evento final é um destaque da série, com uma grande premiação e um título prestigioso em jogo. Esse é mais um dos eventos que atrai multidões de apostadores em busca da tão sonhada premiação. Prêmio que pode mudar a vida de quem começou jogando truco e se tornará um milionário do ramo de pôquer.