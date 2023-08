Grupo Carroça Teatral leva cultura de Sete Lagoas para a 3ª Mostra Tunin de Teatro de Rua à beira do lago de Furnas, em São José da Barra

O Quintal Boi da Manta é o ponto de partida para a jornada do grupo teatral "Carroça Teatral", que tem conquistado palcos em festivais de teatro pelo Brasil. Eles se apresentarão na Mostra Tunin de Teatro de Rua em agosto, com "Ciranda Sertaneja". O grupo, fundado em 2013, traz teatro popular para as ruas de Minas Gerais. A peça "Ciranda Sertaneja", dirigida por Larissa de Souza, celebra uma década do coletivo e conta a história do amor entre Coco Verde e Melancia, desafiado pelo patriarca local. A Mostra Tunin de Teatro de Rua acontece nos dias 12 e 20 de agosto e destacará a arte teatral em São José da Barra, na região do lago de Furnas. Em Sete Lagoas, o grupo irá realizar uma apresentação única no dia 27 de agosto. Detalhes em @quintalboidamanta e @mostratunin.

Foto: Divulgação/@ranefotografia

Nos aguardados dias 12 e 20 de agosto, a trupe marcará sua presença notável na aclamada Mostra Tunin de Teatro de Rua, sediada em São José da Barra, na região do lago de Furnas, com a apresentação do espetáculo enternecedor “Ciranda Sertaneja”.

Com uma trajetória que remonta a 2013, o Carroça Teatral abraça a linguagem do teatro popular, traduzindo-a para as ruas e, assim, ressaltando a vigorosa força e a engrenagem artística que pulsa no interior mineiro. Uma obra emblemática do grupo, intitulada “Ciranda Sertaneja”, ganhou um novo sopro de vida sob a direção estreante de Larissa de Souza, ao passo que se mantém fiel à dramaturgia elaborada por Paulinho do Boi. Toda essa efervescência artística celebra uma década de existência do coletivo e culminará em uma única apresentação em Sete Lagoas, no dia 27 de agosto, além da aguardada participação confirmada no Festival de Folclore de Jequitibá, marcado para setembro.

Nesta obra teatral, um enredo sertanejo se desenha em torno do amor ardente entre os jovens amantes Coco-Verde e Melancia. Na coreografia amorosa dessa ciranda, os protagonistas erguem-se diante das adversidades arquitetadas pelo patriarca local, o coronel, que se opõe a esse amor.

Larissa de Souza, a diretora do espetáculo, partilha a expectativa e entusiasmo pelo processo de remontagem: "Estamos extremamente ansiosos com essa nova abordagem. A peça ganhou novos contornos de autenticidade mineira, aprofundando o enlace apaixonado dos personagens. A dedicação e criatividade intensas do elenco têm transformado essa jornada em algo incrível e inspirador. A oportunidade de participar da Mostra Tunin é um verdadeiro presente para todos nós."

No elenco, brilham nomes como Adrielle Silvério, Rafa Martins, Ranielle Flor, Gabriel Cordeiro, Jéssica Queiroz, Maurício Pereira, Gláucio Reginaldo, Larissa Neves, Nathan Brits e Stéfany Lorraine. A montagem traz a assinatura de Larissa Lorrany nos quesitos direção, cenografia e figurinos; Paulinho do Boi e Ranielle Flor na cenotecnia; e Clarice Rodrigues na preparação do elenco.

A terceira edição da Mostra Tunin de Teatro de Rua, programada entre os dias 12 e 20 de agosto de 2023, ornamentará São José da Barra, situada nas margens do Lago de Furnas, com uma celebração esplêndida da arte teatral. O evento desdobrará uma gama de atividades artísticas e apresentações cênicas de diversos pontos do Brasil, conferindo um espetáculo enriquecedor e emocionante.

Da redação