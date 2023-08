Prefeitura de Sete Lagoas apoia a 3ª edição do Lagoas do Leite e fortalece o agronegócio regional

Até o próximo domingo, 13 de agosto, Sete Lagoas será o centro das atenções para os amantes das raças Girolando e Gir. O Parque de Exposições JK recebe a 3ª edição do Lagoas do Leite com centenas de animais premiados, expositores de produtos e equipamentos, praça de alimentação e atrações musicais. O evento, que tem o apoio da Prefeitura, resgata a tradição da região que é uma das principais bacias leiteiras de Minas Gerais.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A programação reúne julgamento das raças, torneio leiteiro Gir, prova de Ranch Sorting (prova equestre com cavalos Quarto de Milha), happy hour e shows. “Mais um grande evento em nossa cidade e agora demonstrando a força no nosso agronegócio. Estamos muito felizes com esta parceria que permite a integração de vários setores e fortalece nossa cadeia produtiva. Parabéns aos envolvidos e contamos com a presença de todos nesta estrutura compatível com a importância do evento”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

Além da estrutura onde serão realizados julgamentos, leilões e provas, mais 200 animais ocupam as baias que estão abertas para visitação. Atrações variadas que, inclusive, fortalecem o turismo de negócios de Sete Lagoas. “A reativação do Parque JK é de extrema importância. Eventos como este, a Festa do Cavalo e a nova Exposete fazem parte do nosso calendário turístico. Teremos atrações musicais, mas o foco principal será fortalecer as relações que geram grandes negócios”, explica o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Idealizado pelos produtores Rodrigo Nogueira e Luciano Nogueira, com realização do Sindicato Rural e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), o evento retorna com força total após sete anos. “Agradeço a oportunidade oferecida pelo Sindicato Rural para este evento. Contamos com a presença do público de Sete Lagoas que vai encontrar as novidades do agro, genética das raças e muitas atrações”, declarou Luciano Nogueira. “Uma festa muito bonita com entrada gratuita. Queremos receber famílias para prestigiar tudo que preparamos com muito carinho”, completa Rodrigo Nogueira.

Quem dedicou duas décadas de vida como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais comemora o retorno com sucesso das promoções do agro no Parque JK. “Estou no Sindicato Rural há 20 anos e tenho orgulho pela realização de grandes eventos. A pandemia provocou uma suspensão nos projetos e agora estamos recomeçando de maneira muito planejada e bem feita”, declarou Jadir Maurício Lanza Rabelo.

A entrada para a feira é pela avenida Perimetral, ao lado do Mart Minas. O Parque JK estará aberto a partir das 8 horas e os shows locais serão os seguintes: quinta-feira, 10h às 18h – Túlio & Willian; sábado, 11, às 18h, Victor e Fabiano; sábado, 12, às 16h, Allan Ferraz e João Mariz; e domingo, 13, às 11h – Sertanejo Classe A.

A 3ª Lagoas do Leite tem o patrocínio da Prefeitura de Sete Lagoas, Sicoob Credisete e Supermercados BH. Apoio da Instituto Mineiro de Agropecuária, Emater, Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom