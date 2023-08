Grupo Couro de Boi toca o melhor do samba em homenagem ao Dia dos Pais

O público que gosta de boa música tem encontro marcado neste sábado (12) às 20h30: o grupo de samba Couro de Boi, de Inhaúma, se apresenta no Marrom Glacê, em comemoração ao Dia dos Pais. Os ingressos estão a R$ 45.

Foto: Couro de Boi / Divulgação

A agremiação surgiu nos anos 1970, composta por amigos que participavam da vida musical da cidade em diversos eventos - sendo eles crias da Corporação Musical São Sebastião de Inhaúma. Após um hiato, o Couro de Boi retorna as atividades em 2007; a sua formação atual é composta por Nilson Teixeira (voz e violão), Beto Barros (surdo e voz), Paca (tamborim); Luis Carlos Guimarães (voz e violão), Rafael Magalhães (cavaco e voz), Diego do pandeiro (pandeiro), Kácio Carvalho (sax) e Fabricio (banjo).

O público presente irá encontrar o melhor do samba, com repertório dos grandes cantores como Paulinho da Viola, Benito de Paula, Clara Nunes, Adoniram Barbosa, Ataulfo Alves, Almir Guineto, Agepê, Nelson Cavaquinho, Paulo César Pinheiro, Pixinguinha, Cartola, Noel Rosa, João Bosco, Martinho da Vila, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Gonzaguinha e outros.

“O nosso objetivo principal é levar aos ouvidos dos nossos seguidores e admiradores, música de qualidade, alternando sambas mais antigos com outros da nova geração, propiciando num ambiente familiar, momentos de alegria e lazer” resume o músico Luis Carlos Guimarães.

O evento tem promoção do Clube do Choro e do Samba de Sete Lagoas, que fará participação especial no evento, com os integrantes Wanderlei Guedes (violão), Vinicius Juliano (cavaquinho) e Celso Soares (pandeiro).

A atração tem início às 20h30 no Marrom Glacê, que fica na Rua Goiás 43, Boa Vista. O ingresso pode ser adquirido através da chave PIX 31 9 9121-5028 - comprovantes de pagamento devem ser enviados para este número, que também é WhatsApp.

Da redação com Clube do Choro de Sete Lagoas