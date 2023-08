MC de Sete Lagoas vai representar a cidade em campeonato estadual de batalha de rima

Sete Lagoas terá seu representante na final estadual do Duelo de MCs Nacional 2023. Keven Gabriel, conhecido pelo nome artístico LB MC - Literatura Bélica, foi o campeão da seletiva da cidade. Para obter essa classificação, ele participou de uma temporada de pré-seltivas de batalhas de rima ocorridas entre julho e agosto nas lagoas da Boa Vista e Catarina em Sete Lagoas. A final mineira acontece no dia 20 de agosto em Belo Horizonte e dá direito ao campeão de disputar o título brasileiro com os representantes de outros estados.

LB MC - Literatura Bélica. Foto: Reprodução / Instagram @lbmc_oficial

A batalha de rima é uma vertente do hip-hop que consiste num duelo de Mc's que fazem rimas improvisadas sobre vários assuntos, desde temas engraçados até a mais pura ideologia, rimas sobre a realidade social, trocadilhos (rimas com duplo sentido), entre outros. Inúmeros eventos são realizados pelo país, seja com caráter artístico-cultural ou mesmo de competição como os campeonatos regionais, estaduais e o Duelo Nacional organizado pela Família de Rua (Instagram @familia_de_rua).

Foi na seletiva final ocorrida dia 06/08 na Lagoa Boa Vista (Batalha da Inviktoz) em Sete Lagoas que LB se classificou para maior disputa do estado de Minas Gerais. As pré-seletivas aconteceram em julho também na Lagoa da Catarina (Batalha da Catarina).

Keven Gabriel Lemos Oliveira, o LB MC, é morador do bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas, tem 26 anos e há 8 participa de batalhas de rima.

"Meu pai (Nilson Gonçalves, o Vulgo Zero - @vulgozero) foi meu pilar de fazer parte do hip-hop. Minha maior referência é ele desde quando fazia shows e me levava. Peguei paixão pela dança e me tornei dançarino de rua com o passar do tempo. Até que no show de talentos da minha antiga escola (Escola Estadual Maurílio de Jesus Peixoto), iria fazer minha última apresentação de dança mas me colocaram para participar da batalha de MC's. Quando subi no palco para rimar, o público foi à loucura! Ali foi onde me encontrei e quis fazer isso desde então", relata.

O nome artístistico LB (Instagram @lbmc_oficial) vem de uma grande amizade e homenagem de Keven para Márcio, seu amigo que treinava junto com ele para as batalhas. Márcio sugeriu que o antigo nome de Keven, Wolf MC - Lobo MC, fosse trocado porque as pessoas o chamavam de "lobo solitário", e isso não era verdade já eles tinham um ao outro. O nome LB é uma abreviatura para Literatura Bélica e foi sugerido por combinar com o estilo das rimas de Keven. Dias depois Márcio veio a falecer, "Desde então prometi que seria um dos melhores e iria fazer tanta rima que ele desceria do céu só para ver", conta LB.

A preparação de LB para as batalhas envolve treinos duplicados nas quartas, sextas e sábados. Ele preza por manter a disciplina e melhorar sempre a dicção, oratória, suas técnicas e estudar os critérios de uma batalha.

Como funciona uma batalha de rima

Dois MC's se enfrentam na modalidade "45", na qual cada MC tem 45 segundos para rimar sobre o assunto proposto ou de tema livre. Existe também a modalidade tradicional chamada "Bate-volta". Nela, cada MC tem quatro versos para rimar e seu oponente responder.

O público é o primeiro a dar seu voto sobre quem foi o melhor e pode-se também ter dois jurados que analisam técnica, presença e impacto das falas e se o MC responde com coerência aos ataques ("punchlines") do seu adversário.

Empates acontecem quando a plateia grita por um 3º round e os jurados concordam, ou quando não há presença de jurados e a plateia pede o desempate. Os dois jurados também podem pedir um 3º round por iniciativa própria.

A situação mais comum ocorre quando um MC ganha o primeiro round, e outro ganha o segundo, necessitando de um terceiro round pra decidir o campeão.

A programação de batalhas de rima e outros eventos da cultura hip-hop em Sete Lagoas pode ser acompanhada nos perfis do Instagram da Batalha da Inviktoz (@bdi7l) e da Batalha da Catarina (@batalhadacatarina)

Já o calendário do Duelo de MCs Nacional está disponível no perfil @duelonacional.

Da Redação, Vinícius Oliveira