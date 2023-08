Ainda não sabe o que dar para o seu pai? Veja 10 ideias de presentes para surpreender seu pai nesse dia só dele

A chegada do Dia dos Pais, que será celebrada no próximo domingo (13/8), e com essa chegada, muitos de nós nos deparamos com a eterna dúvida: qual presente escolher para demonstrar todo o nosso carinho e gratidão? Se você está em busca de algo, nós do SeteLagoas.com.br preparamos uma lista com 10 opções de presentes. As opções para os pais, avós e sogros são muitas, indo desde pacotes de viagem até os presentes tradicionais, como kits de cerveja e churrasco.

Foto: Shutterstock/Alto Astral

Veja as dicas de presentes abaixo:

Roupas ou acessórios: Uma camisa do time do coração dele, gravata, boné ou algo que se alinhe ao estilo dele.

Assinatura de clube de vinhos ou cervejas artesanais: Se o seu pai aprecia bebidas refinadas, uma assinatura mensal de vinhos ou cervejas artesanais vai permitir que ele explore novos sabores e descubra rótulos exclusivos.

Dia de aventura: Para os pais mais aventureiros, um dia de adrenalina pode ser o presente ideal. Opções incluem passeios de balão, trilhas em locais pitorescos ou até mesmo um dia de esportes radicais.

Ingressos para um evento esportivo ou show: Se o seu pai é fã de esportes ou música, ingressos para um evento ao vivo podem ser uma surpresa emocionante.

Eletrônicos: Fones de ouvido, caixa de som Bluetooth, ou algum gadget que ele esteja desejando.

Aula de algo que ele sempre quis aprender: Descubra um interesse que seu pai sempre teve e ofereça a ele a oportunidade de aprender. Pode ser uma aula de fotografia, pintura, idiomas ou qualquer outra atividade que ele deseje explorar.

Viagem surpresa: Proporcione uma escapada inesperada, seja um fim de semana em uma pousada charmosa nas montanhas ou uma estadia em um resort à beira-mar. O importante é criar momentos memoráveis juntos.

Kit de barbear: Um conjunto de produtos de cuidados pessoais, como um kit de barbear ou produtos de barba de qualidade.

Kit de churrasco personalizado: Para os mestres das churrasqueiras, um kit de churrasco com utensílios personalizados e ingredientes especiais é uma opção infalível.

Kit de plantio: Se o seu pai tem um dedo verde, um kit de plantio com sementes de plantas especiais e ferramentas de jardinagem pode ser um presente significativo.

Independentemente da opção que você escolher, lembre-se de que o gesto e a intenção por trás do presente são o que realmente importam. O Dia dos Pais é uma oportunidade para demonstrar o quanto você valoriza e ama essa pessoa tão importante em sua vida. Feliz Dia dos Pais!

Da redação, Djhessica Monteiro.