'Rota Vem de Moto!' mostra a força do mototurismo na região em websérie; último episódio vai ao ar hoje (12)

No final de junho, foi lançada a iniciativa "Rota Vem de Moto! O Mototurismo no Circuito das Grutas" e mais de 100 motociclistas já percorreram trechos da rota ao longo do último mês. Junto com a rota, também foi apresentada uma websérie que documenta toda a jornada, apresentando atrações de cada uma das 15 cidades ao longo do percurso. O episódio final desta série será transmitido neste sábado (12), às 14h, no canal do YouTube do Circuito das Grutas (@circuitodasgrutasmg). Além disso, durante a segunda metade de agosto, serão compartilhados episódios extras, destacando experiências que os motociclistas podem vivenciar ao explorar essa rota.

Motoclube Original Niners. Foto: Circuito das Grutas

O Circuito Turístico das Grutas conecta 15 municípios com o objetivo de fomentar o turismo na região, aproveitando o que cada cidade tem de melhor a oferecer. A Rota Vem de Moto! O Mototurismo no Circuito das Grutas foi lançada em 24 de junho com o propósito de inspirar os motociclistas a descobrir o território composto por cidades como Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama. Mariela França, presidente do Circuito das Grutas, enfatiza “foi gravada uma websérie composta por 8 episódios principais, mostrando cada uma das nossas cidades sob o olhar de um motociclista apaixonado por Minas Gerais, o Mauro Assumpção. Ele mostra todos os nossos atrativos, nossa culinária e nossa logística para ter acesso a todas as cidades do Circuito das Grutas ”. Veja a websérie aqui.

Os pioneiros a explorar a Rota Vem de Moto! oficialmente foram os membros do motoclube Original Niners. No dia 16 de julho, mais de 80 motociclistas partiram de Belo Horizonte em direção à cidade de Cordisburgo, terra natal de Guimarães Rosa, onde mergulharam nas maravilhas e história da Gruta do Maquiné. O vice-presidente do motoclube, Pedro Braga, também conhecido como Capitão, compartilha que a escolha desse destino deveu-se a ser “um lugar magnífico e histórico, diferente do que estamos acostumados a ver em nossos passeios e é exatamente isso que buscamos no Original Niners: criar experiências e memórias inesquecíveis. Além disso, a beleza natural do local proporcionou um cenário deslumbrante para nossa aventura sobre duas rodas. O passeio dentro da gruta foi uma experiência incrível, e as estradas que ligam BH à Gruta estão em perfeitas condições”.

Em 29 de julho, um grupo de 23 motociclistas do Harley Owners Group de Belo Horizonte (HOG BH) partiu para a cidade de Paraopeba, com o Leite ao Pé da Vaca como destino para uma confraternização. A Road Captain e Lady Of Harley Officer, Aline Melo, explica que “a escolha do local levou em consideração as condições da estrada, a estrutura, o serviço prestado e o buffet. Foi uma experiência extremamente agradável, num dia lindo de sol, céu claro e temperatura agradável. É importante termos iniciativas de incentivo ao mototurismo no Circuito das Grutas, pois é uma região muito rica em história e belas paisagens, com certeza iremos voltar à região”.

Motoclube Harley Owners Group de Belo Horizonte (HOG BH). Foto: Circuito das Grutas

Da Redação com Circuito das Grutas