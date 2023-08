Circuito das Grutas fortalece o fluxo de turismo regional, apoiando eventos; veja a programação em Sete Lagoas

Festivais, gastronomia, música, artesanato, dança, folclore e esportes se unem em um cardápio de eventos para todos os gostos na região do Circuito das Grutas na segunda quinzena de agosto

A região do Circuito das Grutas está com intensa programação de eventos na segunda quinzena de agosto: festivais diversificados com muita música, gastronomia, arte, cultura e manifestações populares. A presidente do Circuito Turístico das Grutas, Mariela França, explica a importância dos eventos para o turismo regional: “Enquanto Instância de Governança Regional, nós apoiamos e fomentamos a realização de eventos nos municípios associados porque essas iniciativas são atrativos especiais para trazer turistas para conhecer a região, fortalecendo o fluxo de turismo. Além disso, conseguimos ampliar a divulgação por meio da imprensa e das redes sociais do Circuito, onde sempre tem a promoção do calendário de eventos âncora”.

Confira a programação por cidade:

Sete Lagoas - Gruta Rei do Mato

1º Arte na Gruta - 26 e 27 de agosto

O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato realiza a primeira edição do Festival Arte na Gruta nos dias 26 e 27 de agosto, das 8h às 17h. O evento vai contar com feira de artesanato e gastronomia, oficinas, palestras, shows e exposição de carros antigos.

Lagoa Santa

Festa de Agosto - 11 a 15 agosto

A Festa de Agosto 2023 traz cinco dias de muita música, diversão e cultura. Tudo isso, reunido em uma estrutura que garante conforto e tranquilidade para toda a família. A Arena de Shows estará aberta a partir das 16h com apresentação das atrações infantis. Em seguida, teremos o show com os artistas locais às 19h30. O show principal está programado para começar às 22h. A programação terá atrações para todos os gostos, do sertanejo, samba, MPB e música para o público infantil.

São José da Lapa

Feira da Terra ao Prato - 12 de agosto

A Feira da Terra ao Prato reúne queijos, doces e quitandas com ingredientes de pequenos produtores, artesanato, música e contação de história no Espaço Colméia em São José da Lapa.

Matozinhos

200 anos + Fenar - 5 a 27 de agosto

Matozinhos está completando 200 anos e realiza uma programação de aniversário recheada de atrações durante todo o mês de agosto. Confira a relação completa dos eventos aqui. Neste ano, haverá atrações para todos os públicos e idades, com opções diversificadas e que vão dar espaço à cultura local, bem como, valorizar a comunidade matozinhense. Integra a programação o Festival Nacional de Arte de Rua que traz várias atrações para abrilhantar a festa dos 200 anos. Seguem as principais atrações:

11 e 12/08 - 2º Encontro de Motociclistas - Shows, gastronomia, motos e a presença do Embaixador de Mototurismo do Circuito das Grutas Mauro Assumpção.

18 a 21/08 – Festa de Nossa Senhora do Rosário em Mocambeiro

22/08 – Show Raça Negra

23/08 - Show Zeca Baleiro

26 e 27/08 – Festa de Congo de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Cruzeiro

Capim Branco

2º Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa - 23 de julho a 19 de agosto

O bairro Barbosa de Capim Branco tem se destacado como opção de lazer junto da natureza com seus bares ao ar livre e hospitalidade dos moradores, atraindo moradores e turistas para práticas esportivas na Arena Soccer, passeios ciclísticos, eventos musicais e também pela apetitosa culinária dos bares. A partir disso, surgiu o Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa com o objetivo de fomentar o turismo e enaltecer a gastronomia local e os artistas regionais. Participam do evento os bar Nativa Brasil, Bar do Barrão, Arena Soccer e Empório Bar. O Festival será realizado um domingo em cada bar participante, a partir das 11h, com shows e pratos que utilizam o Ora-pro-nóbis, sendo cobrado couvert de R$5,00 e doação de 1kg de alimento não perecível que será entregue para entidades filantrópicas. Além disso, no dia 19 de agosto, a partir das 13h, terá o grande encerramento do Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa, na praça do bairro com entrada franca e shows.

13/08, 11h - Empório Casa Bar

19/08, 13h - Encerramento na Praça

Prudente de Morais

Mês da Cultura - 12 a 27 de agosto

O Mês da Cultura terá várias atrações por diversos locais e deixará o mês de agosto bem agitado e especial.

12/08, 20h - 3º Lual da Serrinha - Vários shows na vista mais bonita da cidade.

18 e 19/08, 20h - 2º Encontro de Música Gospel

27/08, 08h - Projeto Domingo Alegre na Praça em Campo de Santana

2ª Copa Prudente - início 12/08

A segunda edição da Copa Prudente Promete movimentar o turismo esportivo na região com Sete times participantes. A primeira rodada começa neste final de semana com jogos sábado e domingo no Campo do Sertanejo.

12/08, 15h - Embrapa x Atlético Acreano

13/08, 08h30 - Botafogo x Novatos

Caetanópolis

18º Festival Cultural Clara Nunes - 06 a 13 de agosto

A cidade natal da diva mineira Clara Nunes, promove mais uma edição do famoso festival em sua homenagem. De 06 a 13 de agosto, Caetanópolis respira música e arte.

Cachoeira da Prata

Arraiá Cultural de Cachoeira da Prata - 15 de julho a 19 de agosto

O Arraiá Cultural está ocorrendo todos os sábados em diferentes bairros e distritos da cidade! Sempre por volta das 20h e com entrada franca, o evento reúne música, danças e comidas típicas. Com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata, o Arraiá Cultural tem a proposta de promover os festejos já tradicionais em alguns bairros e também incentivar que outros pontos da cidade se organizem para realizar o festejo que além de proporcionar pertencimento à cultura local ainda gera renda para os moradores.

12/08 - 6º Arraiá do Quilombo Ariranhópolis

19/08 - Arraiá do Loteamento Lago da Chácara

Paraopeba

21º Encontro Folclórico de Paraopeba e região - 25 a 27 de agosto

As manifestações tradicionais populares se reúnem mais um ano em Paraopeba para um lindo festival regional!

