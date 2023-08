Arena Musica Festival tem vendas em primeiro lote aceleradas

Depois de grande sucesso nas vendas em lote especial, os ingressos para o Arena Music Festival seguem aceleradas e com preço de primeiro lote, ainda promocionais. Todas as informações de valores e espaços estão disponíveis no site oficial arenamusicfestival.com.br. E você que é leitor do SeteLagoas.com.br, fique atento que em breve faremos sorteio para o evento!

O evento acontece em 12 de outubro no estacionamento da Arena do Jacaré e tem como atrações principais os cantores Ferrugem e Mumuzinho. Bandas locais também vão incrementar o festival que será para toda a família ao longo do dia. Duo Bi Duo, Samba Gol, Gleyssinho são algumas das atrações confirmadas que vão movimentar a festa.

Neste primeiro lote o ingresso de pista está a $ 70, com meia entrada a $ 35. O camarote vip com open bar de água, cerveja, refrigerante e vodka custa $ 150. Quem preferir um espaço para os amigos pode comprar uma mesa com seis lugares a $ 1.000 que dá direito a uma garrafa de vodka mais seis refrigerantes. Um espaço ainda maior é o lounge premium que comporta até 20 pessoas a $ 3.000 com direito a $ 1000 em consumação.

O estacionamento inferior do estádio do Democrata vai se transformar em um grande espaço com "Arena Gastrô" que está cuidadosamente sendo projetada para oferecer uma experiência aconchegante e acolhedora. O espaço amplo e convidativo vai abrigar uma variedade de estabelecimentos e quiosques gastronômicos, cada um oferecendo o melhor da gastronomia típica local.

O "Biergarten" será um espaço especial presente no evento, destinado à exposição e degustação de cervejas artesanais da região. Com um conceito inspirado nos tradicionais jardins de cerveja alemães, o "Biergarten" proporcionará uma experiência única e descontraída para os apreciadores da cultura cervejeira local.

O "Arena Kids" é o espaço dos sonhos para os pequenos participantes do nosso evento. Com uma proposta lúdica e repleta de diversão, este espaço será dedicado especialmente para as crianças, proporcionando a elas momentos inesquecíveis de alegria e entretenimento.

Garanta já sua presença no Arena Music Festival. Acesse nosso site www.arenamusicfestival.com.br e siga as instruções para adquirir seus ingressos online. Lembre-se de preencher o cadastro obrigatório para validar seu bilhete. Nos vemos no Arena Music Festival!

