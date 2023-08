Vem aí o 33º Festival de Folclore de Jequitibá! Shows, gastronomia, oficinas e muito mais

A cidade de Jequitibá (MG), Capital do Folclore, já está em contagem regressiva para a realização do tradicional Festival de Folclore de Jequitibá que chega a sua 33ª edição. Trata-se de uma das mais tradicionais festas regionais brasileiras e destaque do setor turístico de Minas Gerais. Famoso pela tranquilidade e belezas naturais, o município - que fica a 30 km de Sete Lagoas e a 100 km de Belo Horizonte -, será movimentado de 07 a 10 de setembro com intensa programação cultural gratuita. Haverá oficinas, apresentação de grupos folclóricos, palestras, rodas de conversas, concurso culinário e shows. O festival é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Jequitibá e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jequitibá com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e do Fundo Estadual de Cultura do Governo de Minas Gerais.

Festival de Folclore de Jequitibá. Foto: Ivana Andrade

Após o sucesso da edição de 2022, o festival traz como tema, neste ano, a “Afromineiridade” que resgata os saberes, as tradições, a musicalidade regional, com destaque para o som das violas e dos batuques, além da magia das apresentações dos grupos folclóricos de Minas Gerais, cujas raízes são provenientes da cultura afro-brasileira. Essa energia vai irradiar pela cidade nos quatro dias de festival. A estimativa de público é de cerca de 30 mil pessoas.

Música - A música regional é um dos destaques do evento que contará com a presença de grandes atrações, como o violeiro Chico Lobo e banda, Orquestra Mineira de Viola Caipira (Sete Lagoas), Chama Chuva, Eros Biondini, Banda Classe A, Zé Henrique e Adriano, Projeto Maraká (Jequitibá) e Vilmar da Lapinha.

Folclore - Um dos momentos mais aguardados do festival será o das manifestações culturais que enaltecem a história de Minas Gerais, como Folia de Reis e Guardas de Congo. O ponto alto da festividade acontecerá na manhã de domingo, dia 10, com o tradicional “Cortejo dos grupos folclóricos" que contará com mais de 25 grupos culturais e missa em homenagem aos folcloristas.

Gastronomia - A gastronomia é também um dos destaques do festival. Como prévia das experiências que envolvem o universo de aromas e sabores, haverá a realização da oficina de plantas alimentícias não convencionais – PANCS no dia 05 de setembro, às 13h30h no Horto Municipal. O assunto será abordado pelas pesquisadoras da EPAMIG, Juliana Maria de Oliveira e Marinalva Woods Pedrosa. A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Jequitibá, tem o apoio da EMATER e da EPAMIG.

Para os apreciadores da comida mineira - considerada património cultural imaterial de Minas Gerais, a sensação será o Festival da Culinária Típica de Jequitibá, realizado na área de eventos situada na Orla da Lagoa Pedro Saturnino. Os proprietários das barracas de comidas vão participar de concurso que elegerá os melhores pratos especiais feitos com ingredientes da culinária regional, como mandioca, milho, ora-pro-nóbis, quiabo figueira, feijão andu e castanha de baru. A premiação acontecerá no último dia do festival.

Pedal bike

Os amantes de esportes de aventuras, haverá um passeio de bike por comunidades de Jequitibá.

Oficinas - Uma boa oportunidade para o público será a participação em oficinas gratuitas no festival, como a de artesanato que ensinará a fazer oratórios. Já as oficinas de Educação Patrimonial e Formação Profissional contarão com visitas guiadas a alunos das escolas municipais em locais representativos da cidade, contação de histórias, jogos e oficinas para gestores sobre fundos municipais para patrimônio cultural. Haverá também aula-show de culinária que será realizada no Espaço Gourmet do Supermercado Santa Helena.

Festival de Folclore de Jequitibá. Foto: Renato Chaves.

Sobre o festival

A história do Festival de Folclore de Jequitibá começou em 1986, ano em que o morador da cidade, Geraldo Inocêncio de Souza, teve a ideia de convidar participantes de grupos de manifestações folclóricas de Jequitibá para um encontro em sua residência. A reunião foi tão importante que, no ano seguinte, se transformou em festival e, rapidamente, ganhou fama e se consolidou no município a partir de 1988. Logo, a cidade de Jequitibá conquistou o título de “capital mineira do folclore” por abrigar inúmeras manifestações culturais.

Sobre Jequitibá

Localizada na região central da Zona Metalúrgica de Minas Gerais, Jequitibá possui uma das maiores diversidades culturais do país. Nos tempos antigos das tropas, por ali passavam todos os que vinham do sertão do Norte de Minas Gerais, margeando o Rio das Velhas, gente que deixou pelo caminho cultura e tradição. E é para manter e valorizar essa tradição que a cidade realiza seu tradicional Festival do Folclore.

O município possui forte potencial turístico, cultural, religioso, rural e ecoturístico. Com extraordinária beleza natural, Jequitibá é uma opção para quem busca descanso, lazer e qualidade de vida.

Programação

Confira a grade completa da programação neste link ou no Instagram (@folclorejequitiba) do festival.

Dia 07/09/2023 – Quinta-feira

17h30 - Abertura Oficial - 18h - Apresentação das Escolas - 19h - Apresentação de grupos culturais - 21h - Show de Eros Biondini - 23h - Show da Orquestra de Viola Caipira

Dia 08/09/2023 – Sexta-feira

Vivendo o Patrimônio: Encontro com as escolas

8h30 às 09h30 - Visita guiada - 9h30 às 11h30 - Ateliê Aberto – Eco das Artes - 13h - 14h - Visita guiada - 14h às 16h - Ateliê Aberto – Eco das Artes - 18h - Apresentações dos Grupos Culturais - 21h - Show de Chico Lobo - 22h30 - Show da Banda Sertanejo Classe A

Dia 09/09/2023 - Sábado

18h - Apresentação dos Grupos Culturais - 21h - Show do Chama Chuva - 23h - Show de Zé Henrique e Adriano - Projeto Maraká

Dia 10/09/2023 - Domingo

7h - Pedal do Folclore - 07h - Concentração dos Grupos Culturais na praça da Capela - Nossa Senhora do Rosário - 09h - Cortejo da Cultura Popular - 10h - Espetáculo Ciranda Sertaneja - Grupo Carroça Teatral - 10h30 - Celebração da Santa Missa 12h30 - Apresentação dos Grupos Culturais - 17h - Premiação do Vencedor do 5º Festival da Culinária Típica de Jequitibá - 17h30 - Show de Vilmar da Lapinha e Trio Lapinhô - 19h30 - Encerramento do 33º Festival de Folclore de Jequitibá

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Todos os dias - Espaço de produtos e espaço afro - Espaço de Meio Ambiente e distribuição de mudas - Feira de artesanato – Praça de Alimentação – Premiação do 5º “Festival de Culinária Típica de Jequitibá”

Sábado (09/08/2023)

Palestras – Patrimônio – Roda de Conversa de Turismo – Intervenção cultural “70 Anos de Rosa no caminho da boiada” – Oficinas de artesanato e culinária

Da Redação com Festival de Folclore