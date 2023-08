Grupo Carroça Teatral reapresenta o clássico 'Ciranda Sertaneja' em Sete Lagoas

O renomado Grupo Carroça Teatral está preparando uma emocionante reestreia para este domingo, dia 27 de agosto. O espetáculo aguardado, intitulado "Ciranda Sertaneja", voltará aos palcos com vigor renovado, trazendo à luz a autenticidade da cultura popular. A apresentação está marcada para as 17h00 no pitoresco Quintal Boi da Manta, localizado na Rua João Pinheiro, n° 174, centro de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/@ranefotografia

Fundado em 2013, o Carroça Teatral conquistou o público ao incorporar a essência do teatro popular, levando suas produções para as ruas e realçando a vitalidade e o poder da arte nas regiões interioranas de Minas Gerais. O aclamado espetáculo "Ciranda Sertaneja" passou por uma reformulação sob a direção de Larissa de Souza, marcando sua estreia na direção teatral e seguindo a dramaturgia de Paulinho do Boi. Essa reinterpretação é uma parte crucial das festividades que comemoram uma década de dedicação e sucesso do grupo.

A trama da peça gira em torno de uma cativante intriga sertaneja, explorando o amor entre os jovens apaixonados Coco-Verde e Melancia. Em meio a essa ciranda amorosa, os protagonistas encontram forças para enfrentar os desafios impostos pelo patriarca da moça, um respeitado coronel local. Larissa de Souza, a diretora entusiasta por trás desta nova visão da obra, expressa sua ansiedade pelo lançamento: "Estamos extremamente ansiosos para esta nova apresentação. O espetáculo adquiriu uma nova essência, ainda mais marcante da cultura mineira e repleto de paixão. O envolvimento dedicado e a criatividade excepcional do elenco resultaram em algo espetacular. Ver tudo isso se desenrolar tem sido uma experiência emocionante! ."

O elenco talentoso que dá vida a essa cativante trama inclui nomes como Adrielle Silvério, Rafa Martins, Ranielle Flor, Gabriel Cordeiro, Jéssica Queiroz, Maurício Pereira, Gláucio Reginaldo, Larissa Neves, Nathan Brits e Stéfany Lorraine. A montagem do espetáculo é um trabalho colaborativo, com direção, cenografia e figurinos a cargo de Larissa Lorrany. A cenotecnia é liderada por Paulinho do Boi e Ranielle Flor, enquanto a preparação de elenco é cuidadosamente conduzida por Clarice Rodrigues.

Além disso, é importante mencionar que os ingressos já estão à venda pelo Pix, através do CNPJ 14877092000105. Os preços são acessíveis, com a inteira custando R$ 25,00 e a meia-entrada a R$ 12,50. Crianças até 5 anos têm entrada gratuita, e estudantes, idosos com mais de 60 anos e professores da rede pública de ensino podem adquirir ingressos pela metade do preço.

Se você já garantiu seu ingresso, não esqueça de enviar o comprovante juntamente com seu nome para o WhatsApp no número (31) 9 9201 7067.

Após a apresentação em Sete Lagoas, o Grupo Carroça Teatral tem sua agenda agitada, com uma participação confirmada em setembro no Festival de Folclore de Jequitibá. A arte teatral continua viva e pulsante no coração de Minas Gerais, graças ao comprometimento e à paixão do Carroça Teatral.

Da redação, Djhessica Monteiro.