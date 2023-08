Cantora de Sete Lagoas encanta corações com sua voz única e estilo versátil: Conheça Laís Barcelos

Nesta sexta-feira, apresentaremos uma entrevista exclusiva com a incrível artista musical de Sete Lagoas, Laís Barcelos. Sua voz singular e estilo versátil têm cativado inúmeros admiradores, e durante a entrevista, Laís compartilhou conosco os pormenores emocionantes de sua jornada na música, bem como seus emocionantes planos em relação ao futuro. Se você deseja acompanhar o talento e o trabalho dessa artista, é só acessar suas redes sociais: @laisbarcelosl.

Foto: Reprodução/ @vleydsonsantos

Laís, uma pessoa que se descreve como sonhadora e determinada, nos contou como sua paixão pela música se manifestou desde a infância. "Desde que me lembro, eu estava envolvida com música", disse ela, relembrando as vezes em que pegava o violão de seu tio e brincava com cabos de vassoura como guitarras imaginárias. Ela compartilhou suas influências musicais, que vão desde os ícones brasileiros como Rita Lee e Djavan até artistas alternativos como Rubel e Luedji Luna, que contribuíram para moldar sua abordagem eclética à música.

A cantora também discutiu a evolução de seu estilo musical ao longo dos anos, que abraça uma ampla gama de gêneros, incluindo MPB, pop rock, samba e reggae. Laís explicou como a suavidade que define sua musicalidade se expandiu para incorporar momentos mais intensos. "Durante minha jornada, percebi que determinados ambientes demandavam um pouco mais de eletricidade, então hoje me dedico a trazer mais intensidade para as músicas sem perder minha originalidade nas interpretações."

No entanto, a indústria musical não foi isenta de desafios para Laís. Ela compartilhou como enfrentou o desafio inicial de se tornar conhecida e criar contatos na cena musical. "Atualmente meu maior desafio é a aquisição de equipamentos sonoros devido ao alto custo financeiro. Desde muito nova, precisei batalhar pelo meu próprio sustento. Cada real do meu dinheiro é muito suado. Atualmente não tenho condições de viver apenas de música e por isso, precisei encontrar outras fontes de renda", concluiu a artista.

Foto: Reprodução/ @vleydsonsantos

Entre os momentos memoráveis de sua carreira, Laís enfatizou a conexão com o público em eventos intimistas, como saraus, onde pode expressar livremente sua musicalidade. "Me lembro da felicidade imensa da apresentação que realizei com meu primeiro trio chamado Lis'Bella, composto pelo multi-instrumentista Gregory Yohan e a violonista Isabella D'Amato".

"Também me recordo com muita gratidão do evento Reggae A Vida Com Amor, realizado no viaduto Santa Tereza em BH, no qual participei com a banda da qual sou integrante - Reijah. Foi uma energia surreal do público que estremeceu o palco e nos prestigiou com muito carinho."

Fora dos holofotes, Laís revelou interesses variados, desde treinar malabarismo até estudar filosofia e doutrinas antigas. Ela também compartilhou sua jornada transformadora com o yoga, que aprofundou sua conexão com a espiritualidade.

Ao falar sobre a sensação de estar no palco e se conectar com os fãs, Laís expressou que é uma experiência que varia conforme seu estado de espírito. Ela compartilhou a alegria de inspirar os outros por meio de suas músicas e como sente que sua voz é um veículo de energia e conexão com o público.

Para o futuro, Laís tem grandes planos. Ela está determinada a continuar aprimorando sua música por meio de estudos de teoria e técnica musical. Além disso, ela pretende expandir seu alcance por meio de participações em editais e projetos que permitam que sua música alcance audiências globais.

Com sua autenticidade e paixão pela música, Laís Barcelos continua a trilhar um caminho promissor no cenário musical brasileiro. Sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos e se conectar com o público promete um futuro brilhante e inspirador para essa talentosa cantora de Sete Lagoas.

Da redação, Djhessica Monteiro.