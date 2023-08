Lançamento oficial do selo Terra Plana Music em Sete Lagoas promete agitar a cena musical local

A Terra Plana Music, selo de música independente, está pronta para marcar um novo capítulo na cena musical de Sete Lagoas. O aguardado lançamento oficial do selo está agendado para o dia 10 de setembro de 2023, a partir das 17h, no prestigiado Anexo Gastrobar, situado na R. Paulo Frontin, 447 - Centro, Sete Lagoas - MG, 35700-049. (A entrada está sujeita à lotação do espaço.)

Imagem: Divulgação/Terra Plana

O evento de lançamento promete ser um marco emocionante, contando com a participação de quatro artistas de destaque: Rojan Gabriel, BarbarAmor, Leo Guto e JazzC. Cada um deles levará ao palco o ápice de seus repertórios, prometendo uma noite memorável repleta de expressão musical única e criatividade sem limites.

Os interessados em fazer parte dessa celebração musical podem garantir seus ingressos antecipados por um valor acessível de R$ 10,00. A aquisição pode ser realizada online no site Sympla - Ingressos.

A Terra Plana Music se destaca por oferecer uma ampla gama de serviços especializados voltados para a gestão de carreira artística de músicos independentes. Seu escopo de atuação inclui desde planejamento estratégico e gestão de presença online até distribuição digital e concepção de projetos culturais envolventes.

A missão da Terra Plana Music transcende a esfera da gestão de carreiras musicais. A empresa está empenhada em fortalecer o ecossistema musical independente por meio de atividades educacionais abrangentes. Workshops abordando tópicos como produção musical, estratégias de marketing digital e gestão financeira têm como objetivo capacitar os artistas e contribuir para seu desenvolvimento holístico.

Embora tenha sido formalmente fundada em 2020, o fundador da Terra Plana Music, Leo Guto, já estava imerso na cena musical local desde 2014. Desde então, a empresa tem se destacado como o principal selo de música independente da região, preenchendo uma importante lacuna. Sua abordagem personalizada e abrangente tem estabelecido parcerias sólidas com artistas que buscam expandir sua presença e influência no cenário musical.

Para conhecer mais sobre a Terra Plana Music e suas atividades, visite o site oficial em https://terraplanamusic.com.br/ ou entre em contato por meio do telefone (31) 99828-0856.

Da redação, Djhessica Monteiro.