Vem aí! O 4º Weekend Of Bikers em Sete Lagoas

O 4º Weekend Of Bikers ocorrerá de 1 a 3 de setembro, na Lagoa Boa Vista. O evento contará com artistas locais que prometem elevar a adrenalina do público, com música contagiante e uma variedade de cervejarias regionais e iguarias deliciosas. Mais do que um festival musical, o Weekend Of Bikers oferece uma experiência completa, e a melhor parte é que a entrada é gratuita! Além disso, o evento também arrecadará alimentos essenciais. Não perca essa oportunidade, marque a data em sua agenda e siga @weekendofbikers para mais detalhes.

Foto: Reprodução/ @weekendofbikers

O line-up deste ano se destaca de forma notável, apresentando uma seleção de artistas locais que prometem levar o público à euforia. O evento terá início na sexta-feira (01), a partir das 17h, e se estenderá até a meia-noite, com três extraordinárias bandas assumindo o controle do palco:

U2 Experience

Bigode e os Costelas

Tubarão Vermelho

No sábado (2), a celebração tem início mais cedo, às 12h, e prossegue até a meia-noite, proporcionando uma programação musical igualmente envolvente:

Rapa Cover

Purple Kush

Big Uncle

O Bom o Mau e o Feio

Invaders (Iron Maiden)

Whitesnake Tribute

Domingo (3) é dia de iniciar mais cedo, às 9h, e aproveitar até as 21h, com uma diversificada seleção de bandas que abrangem desde o pop até o blues:

NTN

Gabs e Eustáquio

Flores Secas

Double Trouble Trio

Bad Habit

Lilax

Wondertallica

Contudo, o 4º Weekend Of Bikers proporciona mais do que apenas música de alta qualidade. Os participantes também terão acesso às principais cervejarias da região e uma oferta irresistível de iguarias deliciosas para desfrutar durante as apresentações.

Portanto, marque esta data em sua agenda: o 4º Weekend Of Bikers está às portas para proporcionar uma experiência memorável. E o melhor de tudo: a entrada é franca! Além disso, o evento também possui um caráter solidário, arrecadando alimentos essenciais como arroz, óleo, leite, feijão e açúcar.

Para mais informações, siga a página do evento @weekendofbikers.

Da redação, Djhessica Monteiro