Prefeitura apoia 12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas

O Movimento LGBT de Sete Lagoas prepara a 12ª Parada LGBTQIAPN+ da cidade, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer e co-realização do Movimento Cultural e de Militância LGBT de Sete Lagoas (MG 7even). O evento ocorre no dia 10 de setembro, domingo, no espaço de eventos do Parque Náutico do Boa Vista, a partir do meio dia. O tema desta edição é "Celebrando o Orgulho de Viver a Diversidade". A última parada, em 2022, foi um sucesso e contou com a presença de Gretchen e a participação de mais de cinco mil pessoas, entre autoridades e grupos de militância de todo o Brasil, na luta por direitos iguais, contra a intolerância e a transfobia, pedindo um basta à LGBTfobia.

"Queremos trazer uma reflexão de celebrar algumas conquistas do movimento e também comemorar o fim de um momento muito conflituoso que passamos nos quatro anos anteriores. Vamos, também, celebrar mais diretamente as conquistas que o movimento vem traçando em Sete Lagoas. Ajudamos várias pessoas transexuais a fazer a retificação do nome, dando toda a orientação e suporte junto aos cartórios, realizamos casamentos coletivos homoafetivos, seminários, conferências e atuações no combate a crimes de LGBTfobia", conta Fábio Paiva, fundador e presidente do Movimento LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas e da Associação de Direitos Humanos de Sete Lagoas Araceupo, na luta há 12 anos pela causa.

Na programação, estão atrações de grupos de dança de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Vespasiano. "Várias cidades estarão participando com a gente neste dia. E também é importante ressaltar que isso fomenta o turismo da cidade e a economia, gerando emprego e renda para as pessoas daqui, seja com motoristas de aplicativo, hotéis, alimentação, etc", lembra Fábio Paiva. "Precisamos levantar essas bandeiras, mostrar que estamos aqui, que iremos cada vez mais caminhar para um lado de equidade e de inclusão social", completa.

Parceria

A 12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas conta com a parceria do Movimento MG 7even e seu presidente Aloysio Marinho; a jornalista, apresentadora e ativista dos direitos LGBT, Bárbara Dias; e a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom