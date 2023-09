Prefeitura de Sete Lagoas apoia 5ª edição do Quarteirão Preto, evento de arte, cultura e resistência no Casarão

Evento reúne novamente artistas e produtores negros para celebrar a negritude e toda sua potência no Casarão Nhô Quin Drummond, recém reformado

"Dia de falar das condições, da arte, da cultura e da produção negra do Brasil não é só em novembro. É todo dia. Precisamos falar de representatividade e mostrar todas as maravilhas que nosso povo produz e a força que nossa cultura tem para realizar qualquer coisa que nossas mentes e corações ousem sonhar". É dessa maneira que se define inicialmente o que é o Quarteirão Preto.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A iniciativa de cunho popular, intitulada Quarteirão Preto, reúne artistas das mais diversas linguagens artísticas em um festival de arte, representatividade e resistência do povo negro de Sete Lagoas. "O evento surgiu da vontade de um grupo de amigos de terem um local de referência artística, onde pudessem se expressar e ver sua cultura representada de forma natural, sem caricaturas ou meramente para cumprir a cota", conta Nana Andrade, uma das organizadoras.

Segundo a produção do evento, o Quarteirão Preto representa uma alternativa de reunir sem medo e sem preconceito o nosso povo e celebrar as raízes da negritude. "Como pela cidade não se vê eventos pensados para nós, com a cara e a identidade do povo preto, decidimos que nós mesmos criaríamos esse espaço. Como uma forma de nos aquilombar, reconhecermos como a potência que somos e fortalecer, unidos pelas coisas que nos são caras e constroem nossa identidade e seja a mais legitima expressão da palavra representatividade", completa Nana.

Neste mês de setembro, o Quarteirão Preto chega em sua 5ª edição e já se estrutura para além de uma sequência de eventos de características afro-brasileiras. De acordo com Juliana Freitas, analista jurídica e produtora do projeto, diante da boa aceitação por parte do público e a entrega e compromisso dos artistas e prestadores de serviços que protagonizam as ações, "vimos a necessidade de pensar o Quarteirão para além das fronteiras do mero entretenimento e, após um ano da primeira edição, vemos para o futuro um caminho próspero com vistas à expansão de nossas atividades e constituição de uma personalidade jurídica para melhor fundamentar e viabilizar ações permanentes com resultados mensuráveis de forma concreta e eficiente".

A 5ª edição do Quarteirão Preto será neste sábado, 2 de setembro, a partir das 12h, no Anfiteatro do Centro Cultural Nhô Quin Drummond (Casarão), com acesso na lateral, pela Rua Ilka França, e está sendo preparado com muito cuidado e carinho para proporcionar ao público um espaço agradável de encontros, descontração e fortalecimento de sua identidade. A programação conta com atrações como roda de samba, roda de capoeira, música, gastronomia, venda de produtos naturais, brechó, artes plásticas, lineart e serviços, batalha de MCs, bailinho de Vitrola, entre outras.

O evento tem realização e promoção pela iniciativa popular Quarteirão Preto e conta com os apoios da Estância Diamantina, Butiquim Casa de Vó, Flor de Cajá Comunicação e Projetos, JAJ Advogados Associados, Boteco Di&Lu, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) e Prefeitura de Sete Lagoas.

Serviço:

Quarteirão Preto

2 de setembro de 2023, a partir das 12h

Anfiteatro do Centro Cultural Nhô Quin Drummond (Casarão)

Acesso pela Rua Ilka França

Entrada Franca

Informações: (31) 98897-7212 (WhatsApp) ou e-mail quarteiraopreto@gmail.com

Instagram: @quarteiraopreto

Programação:

12h: Abertura

12h30: O Cirandado

13h15: Oficina de Capoeira

14h: Batalha de MCs

15h: Samba de Roda

16h: Sansei

17h: Roda de Samba

18h: Baile Charme com DJ Tampa

19h: Encerramento

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom