O setelagoano e talentoso músico Sérvio completou 36 anos em 31 de agosto e presenteou seus admiradores com uma surpresa especial: a primeira faixa de seu terceiro álbum, intitulado "O Estopim da Evolução". Com essa melodia envolvente, ele busca tocar os corações das pessoas e celebrar o dom da vida.

Essa canção é a primeira do terceiro disco de Sérvio, que transmite uma mensagem otimista e relaxante sobre a vida cotidiana. Segundo ele, "A vida tem que continuar, sempre em frente, independentemente do que tenha acontecido, o tempo é o estopim da evolução e a gente sempre aprende, evolui".

Foto: Arquivo Pessoal

A faixa é um hino à serenidade e ao relaxamento, oferecendo aos ouvintes um momento de paz no agitado cenário da vida moderna.

O terceiro álbum conta com sete faixas inéditas, todas em formato acústico, gravadas no Rio de Janeiro sob a produção do renomado produtor Fabrício Matos. Sérvio planeja lançar uma nova canção a cada 2 ou 3 meses nas plataformas digitais, por isso é fundamental que seus seguidores o acompanhem no Instagram para ficarem atualizados sobre todas as novidades, que prometem ser muitas.

No final do ano, está programado um show de lançamento deste disco que promete ser memorável.

Escute a música que já está disponível em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer e Amazon Music.

Da redação, Djhessica Monteiro