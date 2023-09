7 de setembro terá hasteamento de bandeiras, desfiles e banda militar em Sete Lagoas

A solenidade será organizada mais uma vez pela Prefeitura de Sete Lagoas e começa às 8h na Praça do CAT.

Na próxima quinta-feira, feriado de 7 de setembro, será realizado o tradicional desfile na Avenida Antônio Olinto, no centro da cidade, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

A solenidade, organizada mais uma vez pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - terá início às 8h com o hasteamento das bandeiras na Praça do CAT-JK, com a presença do prefeito Duílio de Castro, Exército (4º GAAE), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Colégio Tiradentes, Guarda Civil Municipal e demais autoridades.

O evento terá ainda as participações da sociedade civil, por meio das escolas E.M Professor Galvão, E.M. Dr. Márcio Paulino, E.M. Francisca Ferreira Avelar, E.E. Júlio César, E.E. Sinhá Andrade, E.E. Professor Rousset e E.E. Eponina Soares dos Santos; dos grupos de escoteiros Mafeking e Chuí Oiapoque; e dos grupos Filhas de Jó, Demolay, Clube de Desbravadores Shalom e Cristãos do Brasil.

O sete-lagoano deve ficar atento às mudanças no trânsito devido ao evento. Algumas vias próximas a avenida Antônio Olinto serão interditas para garantir mais segurança ao público.

Confira a programação:

08h - Hasteamento da bandeira na Praça do CAT-JK pelas autoridades presentes.

09h - Desfile na Av. Antônio Olinto a partir do Restaurante Popular, sentido Praça da Estação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom