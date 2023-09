Projeto Abrace realiza o 4º Almoço Beneficente em Sete Lagoas: Solidariedade em ação

O Projeto Abrace está de volta com seu aguardado 4º Almoço Beneficente, um evento que promete unir boa comida, música e solidariedade. Os ingressos para esse encontro especial já estão à venda e marcados para acontecer no dia 08 de outubro, a partir das 11 horas, no Jardim Real Recepções, localizado na rua Professor Abeylard, número 4260 em Sete Lagoas (veja como chegar abaixo).

A atração musical fica por conta da talentosa banda Josi Lopes e do empolgante Duo bi Duo, garantindo que os presentes desfrutem de uma trilha sonora cativante durante o almoço.

Os ingressos para o evento estão sendo comercializados ao valor simbólico de 50 reais, incluindo um delicioso almoço e sobremesa. E para tornar essa experiência ainda mais especial, as crianças de até 10 anos, acompanhadas pelos pais, não pagam. A aquisição dos ingressos pode ser feita através dos números de contato: (31) 98864-2085 e (31) 99876-6800.

Além das opções gastronômicas já inclusas no ingresso, haverá uma variedade de bebidas e petiscos disponíveis para compra separadamente. Além disso, para tornar o dia ainda mais agradável para as famílias, o evento contará com um espaço Kids gratuito, proporcionando diversão e entretenimento para os pequenos.

