Sete Lagoas recebe a peça 'No Centro da Margem' no Teatro Redenção

A renomada companhia teatral Ovorini Carpintaria Cênica está prestes a apresentar "No Centro da Margem", uma peça inspirada no conto "A Terceira Margem do Rio" de João Guimarães Rosa. O espetáculo aborda questões de masculinidade tóxica e identidade negra. A apresentação ocorrerá em 30 de setembro no Teatro Redenção, em Sete Lagoas. Ingressos estão à venda por R$ 15,00 antecipadamente através do Pix (31 99690-5426). Envie o comprovante para o mesmo número ou adquira por R$ 20,00 na portaria. Capacidade limitada a 80 pessoas e classificação indicativa de 12 anos. Para mais informações, siga @ovorini.

Imagem: Reprodução/@Ovorini

No cerne deste espetáculo emocionante, o ator-personagem se despe de suas camadas e se expõe de forma corajosa para abordar uma questão premente do nosso tempo: a masculinidade tóxica e os desafios enfrentados por um corpo negro. A sombra da ausência paterna, por vezes, atravessa a infância, persistindo em assombrar nossas vidas até o fim dos tempos.

A tão aguardada apresentação está marcada para o dia 30 de setembro, às 20:00, no prestigioso Teatro Redenção, localizado em Sete Lagoas, na Rua Monsenhor Messias, número 339, Centro, ao lado do Mercadão.

Os ingressos já estão disponíveis para aquisição via Pix, no telefone 31 99690-5426. Para garantir o seu, basta enviar o comprovante de pagamento com seu nome para o mesmo número. O valor é de R$ 15,00 antecipadamente ou R$ 20,00 na portaria no dia do evento. Para obter mais informações, visite a página da organização @ovorini.

Lembramos que a capacidade do teatro é de 80 pessoas e a classificação indicativa é de 12 anos.

Da redação, Djhessica Monteiro.