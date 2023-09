Dicas de receitas para um belo almoço no feriado

Passar tempo com a família e compartilhar um almoço durante os feriados é uma tradição que vai muito além de simplesmente satisfazer nossos desejos culinários. É uma prática que fortalece os laços familiares, nutre relacionamentos e cria memórias duradouras.

Preparamos uma lista de receitas com uma variedade de opções para todos os gostos:

Costela na panela de pressão

A receita demora 45min. e rende em média 4 porções

Imagem: tudogostoso.com.br

Ingredientes:

1 kg de costela bovina (sem muita gordura)

100 g de bacon sem pele

6 cebolas grandes

pimenta-de-cheiro e sal a gosto

Modo de preparo:

Tempere a costela com pouco sal e reserve.

Descasque as cebolas e corte em rodelas.

Pegue a metade das cebolas e faça uma camada no fundo da panela de pressão.

Coloque a costela em cima da camada de cebola e acrescente o bacon.

Cubra a costela e o bacon com a outra metade das cebolas.

Tampe a panela e leve em fogo médio, por 45 minutos ou até que o líquido dentro dela seque.

Não é preciso colocar água, a cebola e a costela vão soltar muita água.

Uma excelente opção vegetariana para agradar a todos durante um almoço de feriado é preparar uma Salada de quinoa esta receita é recheada de sabor, textura e é uma alternativa satisfatória ao tradicional prato principal de carne.

Salada de quinoa

A receita demora 40min. e rende em média 5 porções

Imagem: tudogostoso.com.br

Ingredientes:

500 ml de água

1/2 cebola

1 folha de louro

150 g de quinoa

sal a gosto

1 fio de azeite

1 colher (sopa) de cebola picada

2 cogumelos shitake fatiados

2 colheres (sopa) de cenoura picada

1 colher (sopa) de azeitonas pretas

1/4 de xícara de tomate cereja picado

1 colher (chá) de salsinha picada

1 colher (chá) de vinagre balsâmico

limão, pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a quinoa por 10 minutos em água fervente, com meia cebola e uma folha de louro.

Coe completamente a água.

Reserve a quinoa.

Refogue os cogumelos com a cebola picada.

Em uma tigela, misture os cogumelos e a cebola picada, a cenoura, as azeitonas, o tomate, a salsinha, o vinagre, o limão, o sal e a pimenta-do-reino com a quinoa.

Uma sobremesa que costuma agradar a maioria das pessoas em um almoço é quando envolve chocolate.

Brigadeiro de forno

Imagem: tudogostoso.com.br

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

400 ml de leite

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas de ovo

1 colher (sopa) de manteiga

5 colheres (sopa) de chocolate em pó

5 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 xícara de chocolate granulado

Modo de preparo:

Em um liquidificador, adicione o leite condensado, o leite, o amido de milho, as gemas, a manteiga, o chocolate em pó e o achocolatado em pó.

Bata bem e despeje em uma forma untada com manteiga.

Leve ao forno preaquecido (180° C) por 30 minutos.

Retire do forno e adicione o granulado com o brigadeiro ainda quente.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte: tudogostoso.com.br