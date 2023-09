Roteiro diferente: 7 lugares incríveis para visitar próximos a Sete Lagoas neste 7 de setembro

Neste ano, o feriado de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, cai em uma quinta-feira, oferecendo a oportunidade perfeita para uma emocionante viagem por Minas Gerais. Prepare-se para uma jornada inesquecível, onde você irá explorar as riquezas culturais e naturais desse estado encantador.

Biribiri - Foto: Andreza Lopes/ tripadvisor

Nossa equipe preparou um roteiro especial com destinos próximos a Sete Lagoas, repletos de paisagens deslumbrantes e experiências gastronômicas autênticas. Descubra os encantos de Serro, Santana dos Montes, Acuruí, Cabeça de Boi, Sabará, Biribiri e Rio Acima, e mergulhe na diversidade cultural e na beleza natural de Minas Gerais.

A seguir, apresentamos os destinos que não podem ficar de fora do seu roteiro.

1. Serro

Serro - Foto: Reprodução/@leolaguiar

Conhecida como a "Terra do Queijo", a cidade mineira de Serro é um verdadeiro paraíso de paisagens deslumbrantes e encantadoras. Além de sua beleza natural, a região também é abençoada com um rico patrimônio histórico e cultural. Localizada a uma distância de 259 km de Sete Lagoas, Serro se encontra no coração da Serra do Espinhaço, no nordeste do estado de Minas Gerais. Se você planeja passar um feriado prolongado nesta região, há uma série de atividades imperdíveis que você pode desfrutar, desde explorar construções históricas impressionantes até degustar a deliciosa culinária local.

2. Santana dos Montes

Santana dos Montes - Foto: Reprodução/ Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Santana dos Montes, antigamente conhecida como "Morro do Chapéu", é uma encantadora cidade rica em beleza natural e patrimônio histórico. Suas centenárias fazendas e casarões são preservadas pelo IEPHA e muitas delas se tornaram hotéis. A cidade abriga a Igreja de Santana, parte do circuito turístico de Villas e Fazendas e da Estrada Real. Com raízes indígenas e portuguesas, Santana dos Montes mantém tradições culturais e é um refúgio tranquilo a apenas 203 km de Sete Lagoas, tornando-a uma escolha ideal para uma escapada relaxante.

3. Acuruí (Distrito de Itabirito)

Foto: Reprodução/Internet

Acuruí é um distrito da cidade de Itabirito, que fica a 142 km de Sete Lagoas. Por estar aos pés da Serra da Gandarela, a região possui várias cachoeiras e trilhas, ideais para o ecoturismo. As mais indicadas são as Cachoeiras do Cascalho, Carrancas e Cruzado. Aproveite a estadia para também conhecer o centro histórico, com igrejas que datam do século XVIII.

4. Cabeça de Boi (Distrito de Itambé do Mato Dentro)

Cabeça de Boi - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Itambé do Mato Dentro

Cabeça de Boi é como é popularmente conhecido Santana do Rio Preto, um distrito de Itambé do Mato Dentro, localizado a 186 km da Sete Lagoas. Com belas paisagens naturais e uma simplicidade tranquilizante, o local tem a essência típica do interior mineiro. Quem passa por lá não pode deixar de visitar o complexo de Cachoeiras do Intancado e conferir as pinturas rupestres tombadas como patrimônio histórico.

5. Sabará

Sabará - Foto: Reprodução/ Alair Vieira

Apesar de Sabará ser uma das cidades mais tradicionais do estado, muitos mineiros não a conhecem pessoalmente. O município possui construções históricas famosas, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja Nossa Senhora do Ó, que são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Localizada a apenas 92,7 km de Sete Lagoas, ela é uma ótima opção para passar um fim de semana ou para um bate e volta bem especial.

6. Biribiri

Biribiri - Foto: Reprodução/Internet

Se você procura um vilarejo charmoso e com belas paisagens naturais, Biribiri é para você. A região fica dentro do Parque Estadual de Diamantina, situada na Serra do Espinhaço, a 239 km de Sete Lagoas. O parque tem 17 mil hectares de mata nativa e cachoeiras e piscinas naturais ótimas, como a Cachoeira da Sentinela e os poços da Água Limpa e Estudantes. Na Vila você vai encontrar igrejinhas históricas e restaurantes com a melhor comida mineira.

7. Rio Acima

Rio Acima - Foto: Reprodução/Internet

Situada a 107 km de Sete Lagoas, Rio Acima é uma cidade encantadora com cerca de 10 mil habitantes. Uma curiosidade é que o município é apelidado de "Cidade das Águas" em homenagem às 84 cachoeiras que formam a grande caixa d’água da região metropolitana. As mais famosas para turistar são a Cachoeira Chica Dona, Cachoeira do Índio e a Cachoeira do Viana.

Da redação, Djhessica Monteiro