Campeã dos bares: BH lidera ranking de número de botecos por habitantes

Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais, é conhecida por sua rica cena de bares e botecos, e muitos afirmam que a cidade possui uma grande quantidade de estabelecimentos desse tipo em relação à sua população. Isso se deve, em parte, à cultura local, que valoriza os encontros sociais em bares, onde as pessoas podem desfrutar de comida, bebida e conversas descontraídas.

Foto: Mabel Amber/Pixabay

Segundo uma pesquisa da Associação de Bares e Restaurante (Abrasel) Belo Horizonte mantém seu título como a "Capital dos Bares" com uma proporção notável de 178 bares a cada 100 mil habitantes, comparando os dados de população do Censo com o número de estabelecimentos ativos na base da Receita Federal.

Superando até mesmo cidades muito maiores como São Paulo e o Rio de Janeiro. Essa estatística reforça a reputação da cidade como um local conhecido por sua cena de bares vibrante e diversificada. É interessante ver como a cultura local e as preferências dos moradores podem influenciar a densidade de bares em uma cidade.

A cidade realmente lidera quando se trata do número absoluto de bares, com 4.136 estabelecimentos registrados na Receita Federal, e sua densidade de bares por quilômetro quadrado é significativamente maior do que em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.

“Não é surpresa, há muito sabemos informalmente que Belo Horizonte é a capital dos bares e botequins. Qualquer pessoa que já tenha visitado a cidade por alguns dias pode atestar isso. Mas agora não há espaço nem mesmo para contestação”, diz o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, ao G1.

Nesta sexta-feira (8), o Globo Repórter mostrou histórias de botecos pelo país, e claro, Belo Horizonte estava na rota.

Capitais brasileiras com proporção de bares a cada 100 mil habitantes:

1° lugar - Belo Horizonte - 178,6 bares/100 mil hab. (4136 bares no total)

2° lugar - Florianópolis - 150,4 bares/100 mil hab. (808 bares no total)

3° lugar - Vitória - 149 bares/100 mil hab. (484 bares no total)

Para ver a tabela completa clique aqui

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte: G1.globo