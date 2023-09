Você sabia? Conheça a origem do Brigadeiro, o famoso doce brasileiro

No dia 10 de setembro, celebramos o Dia Nacional do Brigadeiro, e para entender a origem dessa comemoração, é necessário voltar no tempo até o Rio de Janeiro de 1945. Nessa época, a cidade estava testemunhando o fim da Segunda Guerra Mundial. O Brasil estava passando por um processo de redemocratização após um período de governo autoritário, e isso se refletia nas eleições presidenciais da época.

Imagem: ilustrativa/internet

O candidato da União Democrática Nacional (UDN) nas eleições era o brigadeiro Eduardo Gomes. É importante destacar que, àquela altura, o termo "brigadeiro" era associado ao posto mais alto entre os oficiais-generais, ou seja, o comandante de uma brigada militar, que era justamente o caso de Eduardo Gomes. O slogan de campanha do candidato à presidência era notoriamente presunçoso e memorável: "Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro".

Segundo o programa Fantástico da Rede Globo, os comitês de senhoras da sociedade carioca que apoiavam fortemente um candidato realizavam encontros elegantes com chás da tarde e sobremesas para angariar fundos. Durante essas reuniões, a doceira Heloísa Nabuco de Oliveira, uma das grandes apoiadoras da campanha, foi a responsável por criar e levar um doce especial, feito com leite condensado, manteiga e achocolatado,que ganhou apelido de "favorito do brigadeiro" devido à ocupação do candidato à presidência, que era um brigadeiro da Força Aérea.

Embora o candidato brigadeiro tenha sido derrotado nas eleições em favor do general Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático, quem realmente saiu vitorioso foi o brigadeiro criado por dona Heloísa. A receita fez tanto sucesso que se tornou uma das sobremesas mais icônicas do Brasil, sendo apreciada até os dias de hoje.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte:Dicas Para Viver Bem