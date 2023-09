Coral Dom Silvério e Clube de Letras de Sete Lagoas apresentam o 'I Sarau no Coral'

Com poesia e música como protagonistas, Sete Lagoas se prepara para receber o "I Sarau no Coral", um evento que promete encantar todos os amantes das artes em uma noite única. Com o apoio do Clube de Letras de Sete Lagoas e a participação do Coral Dom Silvério, essa celebração da literatura e da música promete uma imersão profunda no mundo das palavras e dos sons. No dia 30 de setembro, a partir das 18:00 horas, na quadra do Centro Cultural Coral Dom Silvério, aberto ao público, mas com um limite de lotação de 250 pessoas. O evento pretende marcar o início de uma série de atividades que destacarão a importância da poesia na música, na educação e na cultura literária local. Para mais informações @coraldomsilverio7l

Foto: Divulgação/ Coral Dom Silvério

O Sarau no Coral promete ser um evento inédito, fundindo música e poesia de maneira envolvente, com o objetivo de despertar o apreço pela nobre arte das palavras, tanto nas crianças quanto nos demais presentes.

Uma das particularidades deste evento é a oportunidade que será concedida às crianças coralistas de apresentar seus próprios poemas ou recitar obras de renomados poetas brasileiros, proporcionando um espaço para a expressão artística e criativa dos jovens talentos da cidade.

Mas o Sarau vai além de simplesmente incitar o amor pela poesia. Este evento inaugural será o primeiro de uma série de atividades que realçarão a importância da poesia na música, na formação intelectual de nossos filhos e filhas e na preservação de nossa cultura literária.

O evento já possui boa aceitação entre o público para o qual foi sugerido e nos brindará com a apresentação de importantes nomes da literatura de nossa cidade, tais como:

Mariza da Conceição Pereira – Professora, escritora, membro da Clube de Letras de Sete Lagoas.

Fernando Antônio Belino – Professor, poeta, escritor, membro da Clube de Letras de Sete Lagoas.

Eduardo Teixeira – Professor, poeta, escritor.

Elida Gontijo – Professora, escritora.

Amauri Artimos da Mata – Presidente do Coral Dom Silvério, poeta, escritor.

Para as crianças que fazem parte do Coral, todas terão a chance de participar, apresentando poemas relacionados ao "Coral" ou à "Importância da Música". Alguns poemas serão sorteados para leitura pelas crianças, enquanto os demais serão expostos no Varal de Poesia, um toque especial que criaremos no Coral.

Da redação

Com informações de Coral Dom Silvério