Encontro de gerações: Samba de Quadra celebrará raízes musicais em Sete Lagoas

No próximo sábado, dia 16 de setembro, a partir das 14h, a música brasileira ganhará vida com o evento mensal "Samba de Quadra". Realizado no aconchegante Butiquim Casa de Vó, localizado na rua Independência, 341, Bairro Santa Luzia, este encontro único celebra o samba raiz, reunindo tanto a velha guarda do samba sete-lagoano quanto a promissora nova geração.

Imagem: Divulgação

O "Samba de Quadra" não é apenas um evento musical, mas uma verdadeira experiência de imersão na rica história do samba brasileiro. Os participantes têm a oportunidade de estudar canções históricas do gênero, abrangendo desde o primeiro samba gravado em 1917 até o final da década de 70. Neste processo, são cuidadosamente selecionadas 12 músicas para análise e apreciação, proporcionando uma compreensão profunda das raízes do samba.

Para tornar a experiência ainda mais enriquecedora, o público vai receber um caderninho com todas as músicas trabalhadas na edição, permitindo um acompanhamento detalhado. Além disso, é fornecido a todos os participantes na forma de uma caixinha de fósforos, que pode ser usada para contribuir com a percussão durante o evento, promovendo uma atmosfera participativa e única.

Uma atração especial na edição de setembro do "Samba de Quadra" é a "Tarde de Vinil". Os amantes do som analógico poderão desfrutar de canções históricas executadas em uma vitrola, com um acervo de vinil impressionante. Giuliano Fernandes e Marcos Avelar serão os responsáveis por trazer essa experiência nostálgica aos presentes, enriquecendo ainda mais a jornada musical.

Para garantir sua participação neste evento imperdível, os interessados podem adquirir os ingressos antecipadamente via pix, utilizando o endereço de e-mail quarteiraopreto@gmail.com. Após a aquisição, é essencial enviar o comprovante juntamente com seu nome para o número (31) 97232-8211. Vale ressaltar que a venda dos ingressos será exclusivamente antecipada, visando proporcionar a melhor acomodação para todos os apreciadores do samba.

O "Samba de Quadra" é mais do que um simples evento musical; é uma celebração da rica tradição do samba brasileiro, que reúne diferentes gerações em torno de sua paixão pela música. Venha fazer parte dessa experiência única e contribua para a preservação e difusão dessa manifestação cultural tão importante. Garanta seu lugar e prepare-se para uma tarde repleta de ritmo, história e muita alegria!

Da redação, Djhessica Monteiro.