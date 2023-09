Peça 'No Centro da Margem' fala sobre a vulnerabilidade do corpo gay preto no Teatro Redenção

No próximo dia 30, sábado, o Teatro Redenção receberá uma "No Centro da Margem", uma peça biográfica que diz sobre a masculinidade tóxica que afetam relações de diversidade, como a discriminação homossexual. O espetáculo é apresentado pela Ovorini Carpintaria Cênica.

Foto: Gabriel Beltrão / divulgação

A proposta de "No Centro da Margem" é mostrar a negligência dessa relação abusiva, como aponta Alisson Oliveira, responsável pela criação da peça: “Durante esse processo de pandemia [de COVID-19], eu assumi o papel de escrever um novo trabalho falando sobre os vários abandonos sofridos por um corpo gay preto, assumindo totalmente a vulnerabilidade desse ser em cena”, completa.

Derivada do conto "A terceria margem do rio", de Guimarães Rosa, a peça começou a ser produzida em 2019, durante estudos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); no ano seguinte, trabalhos de pesquisa sobre o teatro biográfico complementaram esta criação, mas que foram interrompidos pela emergência sanitária.

Pela escolha do retrato da experiência pessoal em cena, o espetáculo tem um tom diferente: "Por ser extremamente biográfico, [a peça] acaba possuindo uma sensibilidade a mais. A partir daí surge o exercício do ator de saber separar o processo pessoal e o profissional, nem tudo que é provocado em uma sala de ensaio pelo diretor é exatamente o que o público irá ver", completa Alisson.

Troca mútua

Para a reportagem do SeteLagoas.com.br, Alisson Oliveira pontua que "No Centro da Margem" teve uma contribuição do público antes de sua estreia e que ele é uma parte chave do espetáculo: "Durante o processo de criação sugerimos ao público enviar para nós algumas cartas, e foi uma troca linda. Recebemos bastante cartas, separamos e algumas estarão em cena", aponta.

Essas experiências biográficas serão reveladas no palco do Teatro Redenção no próximo dia 30 de setembro, um sábado, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos através de chave PIX a R$ 15, pelo WhatsApp 31 996905426 (o comprovante deve ser enviado para o mesmo número). Já na portaria do teatro, a entrada custa R$ 20.

Filipe Felizardo

SERVIÇO

No Centro da Margem

Classificação - 12 anos

Direção: Alex Fabiano

Co-direção e texto: Alisson Oliveira

Dramaturgia: Djaelton Quirino