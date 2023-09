Fernando D'Luth, músico de Prudente de Morais, lança novo single; ouça 'Isso é amor'

O artista Fernando D'Luth (cantor, compositor, instrumentista e luthier) de Prudente de Morais/MG, lançou na noite de sexta (15/09) seu mais novo single "Isso é amor". O trabalho já está disponível nas principais plataformas de áudio e pode ser conferido junto com as outras canções de Fernando.

Foto: Fernando D'Luth / Divulgação

Fernando D'Luth é um artista multifacetado que tem uma trajetória rica e notável no cenário musical brasileiro. Com uma carreira que abrange quase três décadas, ele apresenta consistentemente uma gama de estilos e temas que falam diretamente ao coração de seus fãs.

No single lançado nesta sexta que trata de um dos sentimentos mais genuínos do ser humano, Fernando fala sobre as inspirações ao compor a letra: "Nesse mundo da composição, temos várias inspirações... Mas essa especificamente não tem uma musa inspiradora. Ou talvez tenha, de forma inconsciente... (risos)".

E para complementar o significado da música, Fernando descreve o que é o amor por outras palavras: "É um sentimento arrebatador entre um casal, onde é nítido que esse homem tem em sua alma a certeza de ter encontrado o amor da sua vida!".

"Isso é amor" já está disponível no Spotify (clique aqui) e também no Youtube, confira:



Conhecendo o trabalho de Fernando D'Luth

Em 2023, Fernando se consolidou no cenário musical com o lançamento do clipe de "Alma Clara", um single que complementa seu EP lançado em 2022, também nomeado "Alma Clara". Este EP foi acompanhado por um clipe, consolidando ainda mais presença na indústria.

Em 2021, Fernando nos trouxe o EP "Mochila e Violão", bem como os singles "Café com Flores" e "Versos e Rimas". O single "Café com Flores" foi agraciado com um clipe, mostrando mais uma vez seus objetivos artísticos.

Anteriormente, em 2015 , Fernando encantou seus fãs com “Belezas Prudentinas”. Ele também tem outros lançamentos notáveis, como "Receba Aí" e "É Fogo", ambos lançados em 2011 e 2010 , respectivamente, sob a parceria com Daniel.

Fernando iniciou sua carreira nos anos 90 com a Banda Destra, onde lançou os EPs "Seu Amigo" e "Único Amor" em 1994 e 1993 , embora esses trabalhos não tenham sido distribuídos amplamente.

Fernando D'Luth é um artista de palco experiente, com diversos shows que marcaram sua carreira. Ele fez tributos emocionantes para Vander Lee nos anos de 2018 , 2019 e 2022 . Outros espetáculos de destaque incluem "Viola Faceira" em Alphaville Nova Lima em 2020 , a abertura do show do Congadar em 2019 , e "Noite dos Enamorados" em 2016. Além disso, ele também é conhecido pelo show "Minha Verdade", cujos dados são desconhecidos mas que se destacam em sua trajetória.

Ao longo dos anos, Fernando D'Luth ganhou diversos prêmios, incluindo Vitrine Sertaneja 1, 2 e 3, FestLoar e FestSemani. Esses prêmios são testemunho do seu talento e dedicação à música.

Fernando não é apenas um artista solo; ele também colaborou com a Orquestra de Viola e a artista Bárbara Amor, mostrando sua habilidade de trabalhar em diversas plataformas e estilos musicais.

Acompanhe o músico e seus trabalhos através do Instagram @fernandodluth.

Da Redação