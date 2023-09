Extensão em computador permite ler mensagens apagadas no WhatsApp; saiba como instalar

Sabe aquela mensagem que seu contato apagou durante uma conversa no WhatsApp? Ela pode ser recuperada através de uma extensão no navegador Google Chrome usando o computador. Chamada de Wa Web Plus, ele traz algumas ferramentas extra para o mensageiro.

A maioria desses recursos é de privacidade e são úteis para resguardar mensagens na tela grande do computador ou notebook. Com a extensão é possível borrar mensagens, nomes e fotos de contatos ou acrescentar uma senha para acessar conversas.

A extensão, por outro lado, não explica por quais meios permite bisbilhotar as mensagens apagadas, mas garante que não salva as mensagens dos usuários. Os informes de privacidade afirmam que o programa acessa dados gravados no navegador e os processa localmente no computador, sem enviá-los a outros servidores.

Sempre é necessário ser criterioso ao instalar extensões no navegador, já que elas podem ter acesso e controle a funcionalidade do programa de internet. O WA Web Plus, entretanto, é revisado por programadores do Google, que atestam sua segurança. Também na seara da privacidade, a extensão também permite ocultar o status online e o informe "está digitando" no WhatsApp Web.

Como instalar a extensão

Acesse a página da Chrome Web Store (loja de extensões e temas do Google Chrome)

Procure por WA Web Plus for WhatsApp

Clique em "Usar no Chrome" e confirme a escolha em "Instalar extensão"

Acesse o WhatsApp Web

Clique no botão em forma de peça de quebra-cabeças no canto superior direito da tela

Selecione WA Web Plus for WhatsApp

Selecione as opções de privacidade e ative os recursos que desejar

Para recuperar mensagens apagadas, basta clicar no ícone de lixeira ao lado do nome do contato ou grupo*

*Só é possível recuperar mensagens apagadas recebidas enquanto o usuário estiver online no WhatsApp Web. O recurso também não recupera áudios, imagens e vídeos.

Da redação com FolhaPress