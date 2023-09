Projeto Arte Brasil de setembro será no dia 25 e terá como tema a primavera com apoio da Prefeitura

Esta edição do evento será realizada, como sempre, na última segunda-feira do mês, 25 de setembro, a partir das 20h30, novamente no Teatro Redenção

Imagem: Divulgação

Está chegando mais uma edição do Arte Brasil, desta vez, em comemoração ao início da primavera, a estação das flores e da chuva. Entre as atrações já confirmadas, estarão Bruno Paladino, Geraldo Beija-flor, Frank Júnior e alunos, Rojan Gabriel, Gabriella Araújo, Nilber Júnior, Alice Kuchier e Fábio Antônio & Natália Lacerda.

Esta edição do evento será realizada, como sempre, na última segunda-feira do mês, 25 de setembro, a partir das 20h30, novamente no Teatro Redenção, na Av. Monsenhor Messias, ao lado do Mercado Municipal, com ingressos a R$ 10,00 no local. "Ao som das canções de artistas locais e também de tributos e homenagens, nossa edição trará um repertório bem variado, mas sempre de muito bom gosto", comenta Vânia Costa, uma das organizadoras do evento.

Vânia reforça que sempre há espaço para artistas se apresentarem nas próximas datas. "Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone (31) 99113-9464", afirma. O Arte Brasil conta com os apoios da Prefeitura de Sete Lagoas e do Unifemm.

SERVIÇO

Arte Brasil - Edição da Primavera.

Artistas: Bruno Paladino, Geraldo Beija-flor, Frank Júnior e alunos, Rojan Gabriel, Gabriella Araújo, Nilber Júnior, Alice Kuchier e Fábio Antônio & Natália Lacerda.

Data: 25 de setembro, segunda-feira, 20h30.

Local: Teatro Redenção, avenida Monsenhor Messias, 339

R$ 10,00 no local.

Mais informações: (31) 99123-9464

Instagram: @projetoartebrasil