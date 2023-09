Sete Lagoas: Sertão de Guimarães recebe Kaili Oliveira com a palestra 'Vinhos de Minas - Uma mina de vinho'

A evolução da produção de vinhos em Minas Gerais será tema de uma palestra nesta quarta-feira, 20, em Sete Lagoas, com a expert Kaili Oliveira. O evento, intitulado Vinhos de Minas, será aberto ao público e acontece a partir das 19h no Sertão de Guimarães – Armazém Cultural (rua Juca Cândido, 440, bairro Jardim Cambuí).

Foto: Divulgação/ Sertão de Guimarães

A sommelier (especialista em vinhos) Kaili Oliveira adianta a abordagem que irá fazer: "Minas já é famosa por suas iguarias gastronômicas, como o queijo, o pão de queijo, a cachaça e o doce de leite, mas vamos, em uma jornada pelas vinhas mineiras, mergulhar na história por trás dessas videiras, explorando como essa tradição ganhou raízes em solo mineiro. Vamos desvendar os segredos da viticultura local e entender como nossa região tem se destacado na produção de vinhos surpreendentes”.

Ela acrescenta que vai revelar muitas curiosidades e novidades sobre o assunto. “Você está convidado a participar dessa conversa conosco. Venha desfrutar de um bate-papo repleto de sabores e aromas, enquanto exploramos o mundo dos vinhos de Minas Gerais. Uma experiência única e enriquecedora”, convida.

Kaili Oliveira tem formação de sommelier pela Escuela Espanhola de Cata, e pela Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori), tendo cursado MBA em Sommellerie, Cultura, Gestão e Serviço do Vinho UCS – Universidade Caxias do Sul – RS, e WSET (Wine & Spirits Education Trust) Nível 1 e 2 em Vinhos e Destilados pela The Wine School – London. É professora da Associação Brasileira de Sommelier – MG, desde 2017 e possui várias outras formações em cursos nacionais e internacionais.

O Sertão de Guimarães – Armazém Cultural é um novo espaço inaugurado há poucos meses em Sete Lagoas, dedicado à cultura e eventos em geral, e reúne também cafeteria, adega, cervejaria, cachaçaria, gastronomia, loja, antiquário, sala para reuniões e outros atrativos.

Veja como chegar: