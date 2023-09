Arena Music Festival vai agitar Sete Lagoas com Mumuzinho e Ferrugem dia 12 de outubro

Prefeitura apoia evento na Arena do Jacaré, com bandas locais, cervejarias, espaço gastrô e arena kids

Dois dos maiores sambistas da atualidade estarão em Sete Lagoas no próximo dia 12 de outubro, no Arena Music Festival, evento voltado para toda a família que contará ainda com arena gastrô, espaço kids e atrações locais, no estacionamento inferior da Arena do Jacaré, de 10h às 22h.

Foto: Divulgação

O prefeito Duílio de Castro selou o apoio da Prefeitura ao evento na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro. "No dia das crianças, feriado, o presente é essa festa de muito entretenimento da família. Todos nós estaremos lá para curtir mais esse grande evento em nossa cidade", disse o prefeito.

Sandro Ortiz, um dos organizadores do evento, agradeceu o apoio da Prefeitura. "Gostaria de agradecer ao prefeito pela oportunidade de trazermos esse megaevento para Sete Lagoas. Diversão, gastronomia, música boa, cerveja gelada e muita diversão, valorizando também as bandas locais e tendo duas atrações nacionais, como Mumuzinho e Ferrugem. Esperamos que todos possam se curtir", afirmou.

Além de Ferrugem e Mumuzinho, entre as atrações locais estarão Duo Bi Duo, Samba Gol e Gleyssinho Samblack. Os ingressos já estão em 2º lote a partir de R$ 80 (pista) e R$ 40 (meia entrada). Há também opções com camarote vip open bar, mesa para seis lugares e o lounge premium para até 20 pessoas com parte do valor revertido em consumação.

A Arena Gastrô, cuidadosamente projetada para oferecer uma experiência aconchegante e acolhedora, vai abrigar uma variedade de estabelecimentos e quiosques gastronômicos, cada um oferecendo o melhor da gastronomia típica local. Além do "Biergarten", um espaço especial no evento destinado à exposição e degustação de cervejas artesanais da região, um conceito inspirado nos tradicionais jardins de cerveja alemães.

Já a "Arena Kids" será o espaço dos sonhos para os pequenos participantes do evento, aproveitando o Dia das Crianças. "Com uma proposta lúdica e repleta de diversão, este espaço será dedicado especialmente para as crianças, proporcionando a elas momentos inesquecíveis de alegria e entretenimento", completa Sandro Ortiz.

Ingressos e mais informações no site www.arenamusicfestival.com.br. Lembre-se de preencher o cadastro obrigatório para validar seu bilhete.

Com Prefeitura de Sete Lagoas