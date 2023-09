Percy Jackson e os Olimpianos no Disney+: Novo teaser e data de lançamento são revelados

Nesta terça-feira (19), a aguardada série "Percy Jackson e os Olimpianos" do Disney+ presenteou os fãs com um emocionante teaser e uma série de fotos promocionais, oferecendo um vislumbre do que está por vir na adaptação dos amados livros de Rick Riordan. Os primeiros episódios desta produção que reinventa os mitos dos deuses gregos estão marcados para chegar ao serviço de streaming em 20 de dezembro deste ano.

Foto: Divulgação/Disney+

Juntamente com as imagens recentemente divulgadas dos protagonistas, os fãs foram agraciados com cenas inéditas desta série voltada para o público infanto-juvenil. Entre os momentos memoráveis que podem ser vistos no teaser, destacam-se o ataque da Sra. Dodds, que, na verdade, era uma das Fúrias de Hades, e a chegada de Percy (interpretado por Walker Scobell) ao Acampamento Meio-Sangue, onde ele começa a desvendar os mistérios de sua herança semideusa.

Para provar sua inocência no roubo do raio-mestre de Zeus, Percy embarca em uma jornada épica pelo mundo moderno da mitologia, acompanhado de seu fiel amigo sátiro Grover Underwood (interpretado por Aryan Simhadri) e da destemida semideusa Annabeth Chase (interpretada por Leah Jeffries). Sua missão: recuperar o artefato e apaziguar a ira dos deuses do Olimpo.

A história de "Percy Jackson e os Olimpianos" é baseada nos cinco livros escritos por Rick Riordan, publicados entre 2005 e 2009, que trazem a mitologia grega para os dias atuais. A primeira temporada da série, até o momento a única confirmada, é uma adaptação do livro inaugural da saga, "O Ladrão de Raios".

A trama segue a incrível jornada de Percy Jackson, um semideus de 12 anos que começa a descobrir e aceitar seus poderes sobrenaturais. No entanto, ele se vê no epicentro de uma acusação grave: o deus do céu, Zeus, o acusa de roubar seu raio mestre. Agora, Percy precisa embarcar em uma aventura pelos Estados Unidos para localizar o artefato roubado e restaurar a paz no Olimpo.

Vale lembrar que dois dos cinco livros de Riordan já foram adaptados para o cinema em 2010, mas as produções da Fox, estreladas por Logan Lerman, Alexandra Daddario e Brandon T. Jackson, não conseguiram conquistar completamente os estúdios, o autor e os fiéis seguidores da saga. Agora, a promissora série promete trazer uma representatividade mais fiel ao material original e reviver o espírito da narrativa para uma nova geração de fãs.

