Prefeitura realiza 4ª Feira da Paz de Sete Lagoas com Gabriela Rocha e atrações locais

No dia 13 de outubro, o Parque Náutico do Boa Vista recebe Gabriela Rocha, Gleice Kelly, Comunidade Cristã Amor e Cuidado, Pr. Everton Nogueira e Anderson Mota em evento gratuito

A cantora Gabriela Rocha é a principal atração da 4ª Feira da Paz de Sete Lagoas, evento retomado pela Prefeitura após cinco anos, no dia 13 de outubro, no Parque Náutico da Boa Vista, a partir das 19h. Artistas e grupos locais também fazem parte do evento gratuito voltado para toda a família, como Gleice Kelly, Comunidade Cristã Amor e Cuidado, Pr. Everton Nogueira e Anderson Mota, além da participação do grupo de pagode Por Ser Diferente. O evento que é uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, a partir da Lei Municipal Nº 8.429, de 23 de abril de 2015, originada do Projeto de Lei 16/2014, de autoria do então vereador Fabrício Nascimento, com o apoio do Conselho de Pastores de Sete Lagoas.

A Feira da Paz faz parte do Calendário Oficial do Município (Lei 8.429/2015). De acordo com o autor do projeto de lei que originou a lei, pastor Fabrício Nascimento, trata-se de uma oportunidade das famílias se reunirem em um momento de união e confraternização. "Queremos mais uma vez promover a harmonia e a paz sem pensar em política, religião ou credo específico do cidadão. Ainda mais neste momento em que assuntos negativos ganham a mídia nacional. Temos que, acima de tudo, incentivar ações que buscam a paz social", define.

A 4ª Feira da Paz de Sete Lagoas será realizada com uma estrutura especial preparada pela Prefeitura. Além das apresentações artísticas, a administração municipal cuida de detalhes como sonorização, segurança e limpeza para promover um evento à altura do público, que promete lotar o Parque Náutico da Boa Vista. Além dos shows, 20 barracas de associações cristãs e entidades filantrópicas, como a Associação das Voluntárias do Hospital Municipal (Asvhom), venderão alimentos e bebidas não alcoólicas com todo o lucro destinado às suas atividades sociais.

Gabriela Rocha

Gabriela Rocha é um fenômeno da música gospel atual. Sua canção “Me Atraiu”, do álbum “A Presença”, é reconhecida pela mídia como a música gospel do ano. Com o sucesso de seu novo álbum, em especial essa faixa, ela alcançou 3,3 bilhões de visualizações no Youtube. De acordo com o portal Billboard, ela é a primeira mulher do segmento gospel a atingir esse marco. O canal de Gabriela Rocha é o maior de um cantor gospel no mundo. Atualmente, ela possui aproximadamente 8,8 milhões de inscritos.

O sucesso da cantora também se consolida internacionalmente. Além de seus álbuns nacionais, em 2020 a artista iniciou projetos internacionais, como a versão de “Lugar Secreto (Español)” e “Seu Nome é Amor” que contou com a collab de Kim Walker Smith. No final de 2022, lançou um projeto especial com as versões em português e inglês da canção “Eu Creio (I Believe For It)” com participação de CeCe Winans. Além disso, recentemente Michael W. Smith gravou “Atos 2” em inglês com a cantora, versão lançada no último dia 20 de setembro, com o título “Acts 2”. Dessa forma, Gabriela Rocha vem rompendo fronteiras com sua voz marcante.

SERVIÇO

4ª Feira da Paz de Sete Lagoas

13 de outubro, a partir das 19h

Parque Náutico Lagoa do Boa Vista

Shows de Gabriela Rocha, Gleice Kelly, Comunidade Cristã Amor e Cuidado, Pr. Everton Nogueira, Anderson Mota e grupo de pagode Por Ser Diferente

Entrada franca

Realização: Prefeitura de Sete Lagoas

Apoio: Pastor Fabrício Nascimento e Conselho de Pastores de Sete Lagoas

