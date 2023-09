Centro Cultural do Banco do Brasil em BH apresenta: A Magia dos Pixels, confira a programação

No período entre 20 de setembro e 16 de outubro, o Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte (CCBB BH) estará hospedando a exposição intitulada "A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade".

Imagem: divulgação/internet

Esta exposição reúne uma coleção de mais de 20 animações produzidas pela renomada empresa Pixar Animation ao longo de seus quase 40 anos de existência.

A programação da exposição abrange uma seleção de curtas-metragens e longas-metragens que conquistaram rapidamente o status de clássicos do cinema e passaram a fazer parte da vida de crianças e adultos em todo o mundo. Alguns desses filmes incluem obras icônicas como Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille, Wall-E, Up – Altas Aventuras, Os Incríveis, e outros igualmente notáveis.

Além dos filmes, serão realizadas atividades paralelas, como mesa de debate, ações com cosplay e oficinas para crianças. As sessões ocorrem no Teatro II, e os ingressos custam R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia), podendo ser retirados no site bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB.

Para as sessões gratuitas, os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir de 1h antes de cada sessão, exclusivamente na bilheteria do CCBB BH.

Confira a programação desse fim de semana:

22/09 | Sexta

15h30 – Carros

18h – Carros 2

23/09 | Sábado

14h – Os Incríveis (sessão gratuita e comentada)

16h – Palestra com o curador Eduardo Reginato (sessão gratuita, comentada e com participação de intérprete de Libras)

17h30 – Up: Altas Aventuras

24/09 | Domingo

15h – Toy Story 3

17h30 – Toy Story 4

Acesse o link e veja a programação das próximas semanas que conta com Ratatouille (sessão gratuita, com interpretação em Libras), Carros 3, Viva: A Vida é uma Festa, Procurando Nemo e muito mais.

*Todos os filmes serão exibidos na versão dublada em português. Somente o documentário será legendado

Da Redação com CCBB