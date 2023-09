Final de semana quente na Serra do Cipó: Shows e turismo em alta

O próximo fim de semana promete ser agitado na Serra do Cipó, localizada no distrito de Santana do Riacho, a apenas 100 km de Belo Horizonte. Essa região é renomada por sua natureza deslumbrante, repleta de cachoeiras, rios e grutas pitorescas. A Associação Comercial da Serra do Cipó e a Prefeitura de Santana do Riacho preveem um aumento de até 80% na movimentação em comparação com os fins de semana da primeira quinzena de setembro.

Imagem: divulgação

Além do esperado calor, com temperaturas atingindo até 35 graus durante sexta-feira e domingo, os visitantes da Serra do Cipó terão a oportunidade de desfrutar de um evento gratuito. Este evento contará com apresentações de grupos locais, bem como das bandas Hocus Pocus (tributo aos Beatles) e Lurex (tributo ao Queen).

“O Primavera Musical é para comemorar o primeiro fim de semana da primavera (que começa no sábado, 23). Os turistas vão poder aproveitar música boa, a gastronomia da região e se refrescar nas nossas cachoeiras. E a cidade está toda florida”, afirma Hizzaura Hariná, vice-presidente da Associação Comercial da Serra do Cipó. Ainda segundo ela, quase todas as pousadas associadas estão com pouquíssimos quartos disponíveis para esse fim de semana.

De fato, aqueles que desejarem hospedar-se na Serra do Cipó entre esta sexta-feira e o domingo precisarão agir rapidamente. A reportagem de O Tempo também contatou alguns hotéis e pousadas na tarde da quinta-feira (21) e confirmou que a demanda está acima do normal. Na Pousada Rancho Cipó, por exemplo, apenas quatro das 46 acomodações ainda estão disponíveis para o fim de semana.

A recepcionista do estabelecimento Naum da Silva Alves, afirmou que só teriam mais dois apartamentos categoria superior e dois bangalôs com hidromassagem disponíveis. A estadia de sexta a domingo nos quartos de categoria superior custa R$ 1.090 por casal, enquanto a permanência no bangalô com hidromassagem tem um valor de R$ 1.790 também por casal, em ambos os casos com café da manhã incluso.

Já na Pousada Carumbé não há mais vagas para o fim de semana. “O fluxo está muito maior pelo calor e pelo evento que terá na cidade”, disse Cássia Nonata, recepcionista do local.

Imagem: divulgação

Segundo a secretária de Turismo de Santana do Riacho, Zilma Inácio Ferreira, o movimento já está maior na região da Serra do Cipó desde a última semana, quando a onda de calor já estava atuando no Brasil.

“Agora que começa o período de calor, então aumenta mesmo a procura. Nesse último fim de semana a cidade já estava bem mais movimentada. E devido à proximidade de Belo Horizonte, o volume de turistas aqui cresce bastante”, explica.

Quem quiser se refrescar nas cachoeiras mais acessíveis da Serra do Cipó deve pagar uma taxa de conservação. Para entrar na Cachoeira Grande, o valor é de R$ 50 por dia por pessoa e a estadia vale entre 8h e 17h. Já na Cachoeira Véu da Noiva, o valor da diária é de R$ 40.

Há cachoeiras com acesso gratuito, mas as trilhas para muitas delas são um pouco longas. Para chegar na Cachoeira da Farofa, por exemplo, é necessária uma caminhada de 8 km.

Clique aqui para saber mais sobre a região da Serra do Cipó.

Confira abaixo informações sobre o Festival Primavera Musical:

O 2° Festival Primavera Musical será um evento aberto e gratuito, realizado na praça pública central no distrito de Serra do Cipó.

Shows confirmados:

Dia 22

Às 21h: Lurex Tributo ao Queen

Dia 23

Às 19h: Orquestra Sinfônica da Polícia Militar

Às 21h: Hocus Pocus Tributo aos Beatles

Imagem: divulgação

Para cada show principal, haverá apresentações de artistas locais

Da Redação com O Tempo