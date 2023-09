Refresque-se com sabores diferentes hoje no Dia do Sorvete; confira

O Dia do Sorvete é uma ocasião deliciosa que comemora uma das sobremesas mais adoradas globalmente. É um momento para desfrutar da refrescância, textura suave e a ampla gama de sabores que o sorvete proporciona.

No entanto, para aproveitar ao máximo essa data especial, é fundamental estar ciente das principais curiosidades e informações sobre essa iguaria gelada.

QUANDO É O DIA DO SORVETE?

O Dia Nacional do Sorvete é celebrado em diversas datas ao redor do mundo. No Brasil, oficialmente comemoramos em 23 de setembro, conhecido como o Dia do Sorvete.

Nesta ocasião, as sorveterias e gelaterias geralmente proporcionam promoções e descontos especiais, atraindo ainda mais os apaixonados por essa sobremesa gelada.

COMO SURGIU ESSA DATA?

O Dia Nacional do Sorvete, instituído pela Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes (ABIS), é celebrado em 23 de setembro, coincidindo com o início da Primavera. Essa seleção estratégica visa estimular as vendas no setor, aproveitando o fato de que a estação traz consigo o calor, criando uma oportunidade para o aumento do consumo dessa delícia gelada.

O sorvete, com sua refrescante variedade de sabores e texturas, conquistou o coração de pessoas de todas as idades, tornando-se uma verdadeira paixão nacional.

Teste uma receita

Que tal tirar proveito do Dia do Sorvete para se aventurar na culinária e confeccionar o seu próprio sorvete caseiro? Existem uma infinidade de receitas à disposição, seja para preparar sorvete em casa com ou sem o auxílio de uma máquina especializada.

Permita que sua imaginação corra solta e experimente ingredientes frescos, como frutas da estação, ou até mesmo adicione especiarias e ervas para dar vida a combinações de sabores verdadeiramente únicas.

Que tal experimentar um sabor de sorvete diferente e intrigante em casa? Uma opção interessante é o sorvete de pipoca:

Ingredientes

500 ml de creme de leite fresco

1/2 xícara (chá) de milho de pipoca (estoure em manteiga)

2 latas de leite condensado

500 ml de creme de leite fresco batido em chantilly

Pipoca caramelada

3 colheres (sopa) de óleo

1/2 xícara (chá) de milho de pipoca

1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Aqueça o creme de leite em fogo médio sem deixar ferver.

Fora do fogo, misture a pipoca estourada e deixe esfriar.

Passe a misture por uma peneira fina, apertando bem para descartar o bagaço. Reserve.

No liquidificador, bata o leite condensado por 1 minuto.

Misture à massa de pipoca e, delicadamente, incorpore o chantilly.

Despeje em pote com tampa e leve ao freezer até endurecer (umas 3 horas).

Sirva com a pipoca caramelada e, se desejar, com calda de chocolate.

*Pipoca caramelada

Leve o óleo com a pipoca ao fogo em uma pipoqueira e, quando começar a estourar, acrescente o açúcar.

Tampe e mexa sem parar até terminar de estourar.

Transfira para uma fôrma e deixe esfriar. Utilize para decorar o sorvete.

