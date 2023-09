"Festival Juventudes Negras Vivas e Livres" acontece neste sábado (23) na pista de skate da Lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas

A pista de skate de Sete Lagoas na Lagoa Boa Vista recebe neste sábado (23/09) o Festival Juventudes Negras Vivas e Livres. A programação é intensa e inclui shows, sarau, oficinas de grafite, batalhas de MC's e concurso de manobras de skate. A pista fica na Av. Professor Maurílio de Jesus Peixoto, em frente ao nº 451 e o Festival acontece de 13h às 18h.

Festival Juventudes Negras Vivas e Livres / Divulgação

A oficina de grafite e stencil terá presença de Jheff Marks, artista de painéis e grafites.

O sarau de poesias, outro momento do festival, é uma colaboração do coletivo Salada na Rua, do Sarau das Minas e MC Darck. De acordo com o coletivo Salada na Rua, a atividade é organizada por artistas de áreas diferentes: "Nossa visão é ocupar o espaço público da cidade com arte".

Haverá também um memorial do Sarau das Minas que terá sua história, lembranças e poesias de participantes. "O Sarau das Minas é um movimento com o intuito de resistência das mulheres. Seguimos firmes para ocupar cada vez mais espaços na sociedade" descreve Ray, organizadora e idealizadora do sarau.

MCH e Frozt serão os MC's anfitriões no cerimonial da batalha de rimas.

MHC é mineiro de Sete Lagoas e aos 26 é compositor e mestre de cerimônia. Ele organiza a Batalha da Invikytoz e faz parte da banca de rap Inviktoz e C.D.O.

Frozt é mineiro e mora em Sete Lagoas desde os 2 anos de idade. Tem 24 anos e rima desde 2016. É o CEO da Invikytoz e o braço direito na organização da batalha do grupo.

Já a Invikytoz é formada por 4 integrantes: Frozt, MHC, Osiriz e Darck e é responsável pela manutenção cultural e pela roda de rima BDI no Boa Vista.

A batalha de manobra de skate também acontece no festival deste sábado e premiará o vencedor com um shape marfim no oferecimento da Lil Loja. E durante o evento ainda tem show da 11 é O Trem e da Inviktoz.

Confira a programação completa:



Da Redação