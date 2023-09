Travessura Convida Dra. Renata Bedran para palestra sobre saúde infantil em Sete Lagoas

A Dra. Renata Bedran, uma pneumopediatra e PhD em saúde infantil e adolescente, estará ministrando uma palestra essencial intitulada "Informar para Cuidar" em Sete Lagoas. A palestra, que abordará questões cruciais relacionadas à saúde infantil, acontecerá no Cinema do Shopping Sete Lagoas no dia 30 de setembro, às 9h30, com inscrições gratuitas. Além disso, a revista Travessura estará arrecadando produtos de limpeza e alimentos não perecíveis para o SERPAF durante o evento. Uma oportunidade imperdível para pais e mães em busca de informações confiáveis sobre a saúde de seus filhos. Mais informações no perfil da revista @revistatravessuraoficial.

Quando se trata da saúde de seus filhos, não há desafio maior para os pais do que lidar com doenças, desconfortos e as intermináveis dúvidas que surgem ao longo do caminho. A busca incessante por informações confiáveis e decisões acertadas torna-se um desejo constante para todas as famílias. E, nesse cenário, não existe voz mais segura do que a dos pediatras, munidos de conhecimento científico e experiência clínica diária.

É com o propósito de esclarecer essas dúvidas e muito mais que a Dra. Renata Bedran, renomada pneumopediatra e PhD em saúde da criança e do adolescente, estará presente no próximo evento "Travessura Convida". A superpalestra, intitulada "Informar para Cuidar", acontecerá no próximo sábado, dia 30 de setembro, às 9h30, no Cinema do Shopping Sete Lagoas.

Se você é um pai ou mãe que se preocupa com a saúde de seus filhos, esta é uma oportunidade imperdível. A Dra. Renata Bedran abordará os temas mais cruciais relacionados à saúde infantil, incluindo doenças, febre, tosse, alimentação, desenvolvimento, vacinação, amamentação e acidentes domésticos.

Detalhes do Evento:

Palestra: INFORMAR PARA CUIDAR - Esclarecendo as principais dúvidas sobre saúde da criança e do adolescente.

Palestrante: Dra. Renata Bedran, Pediatra, Pneumopediatra, PhD em saúde da criança e do adolescente.

Data: Sábado, 30 de setembro, às 9h30.

Local: Cinema do Shopping Sete Lagoas.

Inscrições: Gratuitas e abertas a todos.

No dia da palestra, a revista Travessura estará arrecadando produtos de limpeza e alimentos não perecíveis para o SERPAF.

Garanta sua vaga agora mesmo! As inscrições já estão disponíveis. Clique aqui para se inscrever.

